İTÜ Rektörlük binasında yangın

Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, rektörlük yerleşkesi duman altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:26
İTÜ Rektörlük binasında yangın
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Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle rektörlük yerleşkesi duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.


İstanbul Teknik Üniversitesi sarıyer ayazağa Yangın

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