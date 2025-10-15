ITV ve Merzigo arasında medya alanında iş birliği anlaşması

ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve daha birçok bölgede faaliyet gösteren ITV ile sosyal medya platformlarında premium içerik dağıtımı ve gelir optimizasyonu konusunda dünyada öne çıkan teknoloji şirketlerinden biri olan Merzigo, Fransa'nın Cannes kentinde iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, ITV'nin büyüme hedeflerine ivme kazandırırken; Merzigo için Birleşik Krallık piyasasında stratejik bir sıçrama fırsatı sunuyor.

ITV bu anlaşma ile, The Voice Global & The Best Of The Voice, Come Dine With Me ve çoklu IP'li Taste kanalı gibi simgesel içeriklerinin Facebook ve YouTube'daki erişimini ve etkileşimini artırma yönünde önemli projelere imza atacak. Bu süreçte Merzigo'nun global ölçekli uzmanlığı, içerik optimizasyonu, gelir modelleri ve dağıtım stratejileriyle devreye girecek. Merzigo, şu anda 30'dan fazla dilde 5 binin üzerinde kanal yönetiyor ve aylık 13 milyardan fazla görüntüleme performansı sergiliyor. Bu güçlü veri ve altyapı, imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ITV'nin dijital alandaki etki alanını daha da genişletecek.