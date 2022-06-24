İYA'dan 'Çernobil' soruları: 500 bin ton nükleer atık İzmir'e nasıl geldi?

24 Haziran 2022 Cuma, 16:14

"İzmir’in Çernobili” olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklar, 15 yıldır temizlenmeyi bekliyor.

Sorunun çözülmesi için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, geçtiğimiz günlerde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdülkadir Balıkçı’ya dilekçe yöneltmişti. Dilekçeye yanıt veren TENMAK Başkanı, 2008 yılında bu yana konu hakkında ‘hiçbir şey yapılmadığı’ ifade ederken, sorunun Aslan Avcı şirketi tarafından çözülmesi gerektiğini açıkladı.

TENMAK Başkanı, Başkan Arda’ya verdiği yazılı yanıtta, “Atıklar sahipsiz değil, onlar Aslan Avcı Döküm Fabrikası'na aittir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) geçmişte bölgeden 260 ton radyoaktif atığı aldı ve Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne (ÇNAEM) nakledip, orada depoladı. Bertaraf konusunda tüm masraflar kirleten tarafından karşılanır. Aslan Avcı Fabrikası alanı temizlemekle yükümlüdür. Alandan çıkartacakları nükleer atıklar, geçmişte olduğu gibi ÇNAEM'e teslim edilmelidir" ifadelerine yer vermişti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise verilen yanıta ilişkin şunları söylemişti: “Alanda bulunan ve toprağa bulaşmış 500 bin tondan fazla atık tespit edilmişken, siz sadece 260 tonunu almışsınız. Bölgede 40 bin kişi yaşıyor. Bir okul var bundan etkileniyorlar. Atıkların nasıl geldiği ile ilgili bir çalışma yok. Fabrika sahipleri atıkları bir hurdacıdan aldıklarını söylüyormuş. Bunu sorgulayan yok. Şirkete kesildiği söylenen cezanın tahsili gerçekleşmiş midir? Makbuzu nerededir? Burasını devlet temizlemeli.”

İYA: 500 BİN TON NÜKLEER ATIK GAZİEMİR’E NASIL GELDİ?”

Başkan Arda'nın açıklamasına destek veren İzmir Yaşam Alanları (İYA), 15 yıldır bölgedeki yaşamı tehdit eden büyük bir sorun olduğunu vurguladı. İYA'dan yapılan açıklamada, "Soruna çözüm üretmeyen, sırtını çeviren, tüm muhataplara çağrıda bulunuyoruz. Konuyu gündemden düşürmeyeceğiz" denildi.

Açıklamanın devamında İYA, TENMAK Başkanı Abdülkadir Balıkçı’ya 13 soru yöneltti: