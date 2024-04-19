İyi geldiğini düşünüp toz haline getirip içtiği granit taşı nedeniyle öldü!

Şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat ederken Samsun'da fenalaşıp hayatını kaybeden Bilal Yiğit’in (56) ön otopsi raporunda kanında granit taşı maddesi tespit edildi. Bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Yiğit, Kayseri'de toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:40
İyi geldiğini düşünüp toz haline getirip içtiği granit taşı nedeniyle öldü!
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Almanya'dan emekli olduktan sonra Kayseri'ye yerleşen 3 çocuk babası Bilal Yiğit, yakınlarının iddiasına göre son dönemde girdiği bunalım sonucu şehirlerarası yolcu otobüslerinde sürekli yolculuk etmeye başladı.

Artvin’den Samsun’a giderken otobüste fenalaşan Yiğit, önce Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Bilal Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KANINDA SAPTANDI

Yiğit’in ön otopsi raporunda, kanında granit taşı olduğu tespit edildi. Granit taşını toz haline getirip sıvıyla aldığı değerlendirilen Yiğit'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kayseri'deki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılınan Yiğit, Hasancık Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze sonrası Yiğit'in yakınları ile görüntü alan basın mensupları arasında arbede yaşandı. 



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