İyi haber: Yenilenebilir enerjide büyük sıçrama

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 04:00

BloombergNEF’in (BNEF) “Yeni Enerji Görünümü 2025” raporuna göre önümüzdeki beş yıl içinde küresel ölçekte yenilenebilir enerji üretiminin yüzde 84 oranında artması bekleniyor. Bu büyümenin başlıca nedeni ise yapay zekâ ve veri merkezlerinin hızla artan elektrik talebi.

Güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynakları 2024’te dünya elektrik talebinin yüzde 33’ünü karşılıyordu. Bu oran 2050’de yüzde 67’ye ulaşacak. Aynı zamanda binek elektrikli araç satışları da 2024’teki 17.2 milyon adetten 2030’da 42 milyona ve 2050’de yaklaşık 80 milyona yükselecek. Temiz enerjiye ve elektrifikasyona geçiş, karayolu taşımacılığında petrol tüketimini yüzde 40 azaltacak. Bu dönüşüm, ETS (Emisyon Ticareti Sistemi) kapsamındaki emisyonlarda da önemli bir azalma sağlayacak. BNEF, 2050 yılına kadar ETS emisyonlarının 2005 seviyelerine dönerek yüzde 22 oranında düşeceğini ve bu eğilimin 2100’e kadar 2.6 derecelik küresel ısınma hedefiyle uyumlu olacağını öngörüyor.

Öte yandan özel sektörde de konuya ilişkin olumlu gelişmeler var. Teknoloji devleri enerji tüketimlerini dengelemek için yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyor. Microsoft, Brookfield Asset Management ile 10.5 GW’lık yenilenebilir enerji kapasitesi anlaşması imzaladı. Bu, yaklaşık 1.8 milyon hanenin yıllık enerji gereksinimini karşılayabilecek büyüklükte. Google, Amazon ve Meta gibi şirketler de bu eğilimi takip ediyor. Ülkeler de veri merkezlerine yönelik çevreci politikalar geliştirmeye devam ediyor. Japonya, yeni veri merkezlerinin yalnızca sıfır emisyonlu enerji kaynaklarıyla çalışmasını zorunlu kılarken; Singapur, karbon ayak izini azaltmayan veri merkezlerine lisans vermeyeceğini duyurdu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki bu artış, yalnızca iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda daha temiz ve dirençli bir geleceğin temellerini atıyor.