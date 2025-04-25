İYİ Parti, 3 Mayıs Türkçüler Günü’ne hazırlanıyor

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:08

2024 yerel seçimlerindeki yenilginin ardından gerileme dönemi geçiren İYİ Parti, Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hem üye bazında, hem de anketler bazında ivme yakaladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı süreci ve İYİ Parti’nin sürece karşı ortaya koyduğu net tutum; yükselişin gerekçeleri arasında yer aldı.

Ülkücü ve MHP kökenli seçmenlerin İYİ Parti’ye yöneldiği parti kaynakları tarafından dile getirilirken, Dervişoğlu’nun yurt genelinde yaptığı saha gezilerinde de olumlu dönütler alındığı parti kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yaklaşırken İYİ Parti’nin 3 Mayıs Türkçüler Günü’nde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da kongre havasında bir etkinlik düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

SÜRPRİZ KATILIMLAR OLABİLİR

Etkinliğin Dervişoğlu’nun genel başkanlığının birinci yıldönümünde yapılacak olmasına da ayrıca işaret ediliyor. Bu kapsamda etkinliğin bir değerlendirme toplantısı niteliğinde olacağı belirtiliyor. Dervişoğlu’nun burada yapacağı konuşmayı titizlikle hazırladığı kaydediliyor. Söz konusu toplantıda partiye sürpriz katılımlar olacağı da ifade ediliyor. Dervişoğlu’nun 3 Mayıs’taki etkinlikte Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski genel başkanlarından Alişan Satılmış, Atila Kaya ve Suat Başaran’a parti rozeti takacağı kulislerde konuşulanlar arasında... Söz konusu isimlerin dışında partiye kitlesel katılımların da olacağına işaret ediliyor. Toplantının ayrıntılarının ilerleyen hafta netleşeceği kaydedildi.

DERVİŞOĞLU, KARADENİZ BÖLGESİ’NDE OLACAK

Dervişoğlu, yurt gezileri kapsamında bugün Trabzon’da olacak. Rize’de yarın program düzenleyecek olan Dervişoğlu, pazar günü de Ordu’da olacak.