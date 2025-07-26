İYİ Parti, ‘açılım’ sürecine karşı mitinglere başlıyor: ‘Türkiye’yi böldürtmemeye kararlıyız’

Yeni “açılım” sürecine en başından beri karşı olan İYİ Parti, sürece ilişkin Meclis’te komisyon kurulma aşamasında sona gelinmesiyle birlikte önemli bir karar aldı. Sürecin tehlikelrini yurttaşlara anlatmak isteyen parti yönetimi, illerde miting düzenleme fikrinde ortaklaştı. İlk mitingini 3 Ağustos’ta Bursa Osmangazi’de yapacak olan İYİ Parti, mitinglerin hangi illerde yapılacağına ilişkin kararı ise ilk mitingden sonra verecek.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, konuya ilişkin “Türkiye, Sayın Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye davet etmesiyle başlayan son derece riskli bir dönemden geçmektedir. ABD’nin ortaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye ayağı fiilen uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede Abdullah Öcalan ve PKK terör örgütü muhatap alınarak ‘terörsüz Türkiye’ ambalajı ile sunulan bir ihanet projesi başlatılmıştır” dedi.

‘SEVR HAYALLERİ KURULUYOR’

Paçacı, “Bu süreç Türkiye’nin federatif bir yapı ve akabinde bölünmesine yol açabilecek tehlikeyi içermektedir. Nitekim Lozan tartışmaya açılmış ve Sevr hayalleri kurulmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni gibi etnik ve mezhebe dayalı ayrılık tohumları atılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan iktidarın terör örgütünü Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi muhatap alması da Kürt vatandaşlarımızda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Türkiye’de yaşayan Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi bir terör örgütü ve onun elebaşlısı Abdullah Öcalan değildir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun bu sürece direnç göstereceğini vurgulayan Paçacı, “Bu çerçevede halkımızı bu konuda uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla 3 Ağustos’ta Bursa'da bir açık hava toplantısı tertip edilmiştir. İYİ Parti; üniter yapımızı ve milli kimliğimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizi korumaya, Türkiye’yi böldürtmemeye kararlıdır. Hiç kimse endişe etmesin. Herkes şunu iyi bilsin ki bu ihanet süreci, halkımızın desteği ile mutlaka önlenecektir” diye konuştu.