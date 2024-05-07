İYİ Parti Alaşehir’de istifa depremi! CHP’ye katıldılar

Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ başta olmak üzere toplam ilçe yönetiminde 8 kişi İYİ Parti yönetimi ve partisinden istifa ederek, CHP’ye katıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:25
İYİ Parti Alaşehir’de istifa depremi! CHP’ye katıldılar
Abone Ol google-news

Alaşehir CHP’de düzenlenen törene Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldılar. 

İYİ Parti ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Kamil Yılmaz, Ömer Senir, Adem Sönmez, Müşerref Saruhan, Suat Saruhan, Emine Bozdağ ve Hasibe Bozdağ partilerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek, CHP’ye katıldı. 

Ayrıca Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın, emekli öğretmen Cahit Karaman da partiye üye oldu. Üyelerin rozetlerin CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taktı.

Katılım töreninde konuşan Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti’den istifa ederek, partisine katılanların isimlerini birer birer sayarak teşekkür etti. 

İYİ Parti’den ayrılan ilçe başkanı ve ekibi adına konuşan Volkan Bozdağ, "İYİ Parti'ye gönül vermiş ne kadar İYİ Partili arkadaşlarım eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. Benim için her zaman varsınız var olacaksınız, İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış, hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel’e destek için biz de varız" dedi.


Alaşehir haberleri istifa haberleri İyi Parti haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

CHP'den, AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu

CHP'den, AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu
Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!

Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!
CHP’li vekil Saray’ın danışmanına ‘not’la karşılık verdi

CHP’li vekil Saray’ın danışmanına ‘not’la karşılık verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi

1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi
Bahar’dan üzen haber… Bu hafta yayımlanmayacak! İşte nedeni

Bahar’dan üzen haber… Bu hafta yayımlanmayacak! İşte nedeni
Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti
Ağrı, Kars ve Erzincan’ın yüksek kesimleri Mayıs ayında karla kaplandı

Ağrı, Kars ve Erzincan’ın yüksek kesimleri Mayıs ayında karla kaplandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı
Fethiye’de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaralandı

Fethiye’de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar
Bahadır Erdem kimdir? CHP’ye katılan Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?

Bahadır Erdem kimdir? CHP’ye katılan Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?