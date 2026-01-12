İYİ Parti’de kurultay için geri sayım başladı: 'Seçim odaklı' yenilenme

İYİ Parti, 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek 4. Olağan Kurultayı ile birlikte yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Parti kulislerinde kurultay, yalnızca bir yönetim değişikliği değil, muhalefette güçlü bir sıçrama hedefleyen “seçim odaklı bir yeniden yapılanma” süreci olarak değerlendiriliyor.

Parti kaynaklarına göre kurultay hazırlıkları son aşamaya gelmiş durumda. Kulislerde organizasyonun hem verilecek siyasi mesajlar hem de oluşturulacak kadro açısından iddialı olacağı ifade ediliyor.

Kurultayın tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik ve bütünlük mesajı olarak okunuyor. Parti kulislerinde, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun teşkilatlar ve milletvekilleri nezdinde karşılığı olan, uzlaştırıcı ve kapsayıcı bir isim olarak görüldüğü vurgulanıyor. Bu nedenle sürecin yüksek bir mutabakatla ilerlediği dile getiriliyor.

DİVANDA YENİ YAPI, GÜÇLÜ İSİMLER

Kurultay sonrası oluşacak parti divanında güçlü ve deneyimli isimlerin yer alması bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre bazı genel başkanlıkların isimleri ve görev tanımlarında değişikliğe gidilebileceği konuşuluyor. Bu düzenlemelerin kişilerden çok işlevselliği esas alan bir anlayışla yapılacağı ifade ediliyor. Amaç; hızlı karar alabilen, sahaya hâkim ve doğrudan seçime odaklanan bir kurumsal yapının oluşturulması...

Kulislerdeki ortak değerlendirme, kurulacak yeni yönetimin klasik bir “ara dönem” kadrosu olmayacağı yönünde. Yeni yapı, doğrudan seçimlere hazırlanan, iddialı ve sahada karşılığı olan bir kadro olarak tanımlanıyor.