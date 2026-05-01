İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 1 Mayıs'ı Edirne'de işçilerle kutladı: 'Hayatımın sonuna kadar yanınızda olacağım'

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Edirne'de kutladı. Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanarak kortej oluşturdu. Katılımcılar, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Saraçlar Caddesi’nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda alandakileri selamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Dervişoğlu, "Çileniz çilemdir. Acınız acımdır. Hayatımın sonuna kadar yanınızda olacağım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz ve İşçi Bayramı'nız kutlu ve mutlu olsun" dedi.

ATALAY: "ASGARİ ÜCRETLİ YILDA 12 AY ÇALIŞIYOR ORTALAMA İKİ AYINI VERGİYE VERİYOR"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yaptığı konuşmada, alım gücünün giderek düştüğünü, eskiden işsizlerin "yoksul" sayıldığını, bugün ise çalışanların da yoksullukla mücadele ettiğini söyledi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün büyüdüğünü, zenginin daha zenginleştiğini, emeğiyle geçinenlerin daha da yoksullaştığını söyleyen Ergün Atalay, şunları kaydetti:

"Asgari ücretle çalışan milyonların daha yıl dolmadan gelirleri eriyor. Yapılan artışlar kısa sürede etkisini kaybetmekte. 6 ayda eriyen ücretler adil değildir. Bu durum ne adildir ne de sürdürülebilir bir durumdur. Asgari ücretli yılda 12 ay çalışıyor ortalama iki ayını vergiye veriyor. Bu dayanılacak, kabul edilebilecek bir vergi düzenlenmesi değildir. Onun için ülke yönetenler, bir an evvel vergiyle ilgili bu ülkenin çalışanlarının yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Dayanma gücümüz kalmadı."

Atalay, taşeron işçiler ve kuryelerin yaşadığı sorunların çözümü için düzenleme yapılmasını, staj ve çıraklık sürecinin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini de istedi.

Kutlamalara, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilci ve üyeleri katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kutlamalarının ardından Tarihi Edirne Belediyesi binasını ziyaret etti. Binada bulunan Atatürk Odası’nı da gezen Genel Başkan Dervişoğlu, hatıra defterini imzaladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na hediye takdim edildi.