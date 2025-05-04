İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, çözüm süreci üzerinden iktidara seslendi: 'Bataklığa sokuluyoruz'

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:04

İYİ Parti, dün Ankara’da “3 Mayıs Türkçülük Günü” etkinliği düzenledi. Kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, anayasayı fiilen askıya almış, olağanüstü hali olağanlaştırmış bir iktidardan söz ettiğine dikkat çekerek “Onun gayri meşruluğunu onaylayarak onun yerine iktidara gelebileceğini zannedenlerden bahsediyorum. Dahası 50 bin insanın katilini Meclis’e davet edebilme cüretinden, 4 Mayıs’ta Malazgirt’te PKK’ye kongre toplamayı önerebilenlerden bahsediyorum. Bu ihanetlerini Türk milletine izah edemeyip Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partililere milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara sesleniyorum; işte bugün 3 Mayıs. Onlar neredeler, bilmiyorum ama ben verdiğim sözü tuttum ve buradayım” çıkışını yaptı.

İmralı sürecine tepki gösteren Dervişoğlu, “Çözüm süreci dediler. İmralı’ya heyetler gönderdiler, mektuplar okuttular. ‘Cumhuriyet parantezini kapatacağız’ diyerek, canilerle el sıkışıp, dağ kadrolarına af vaadinde bulundular. Sonuç mu? 6, 7, 8 Ekim olayları, hendek terörü, ve kaybettiğimiz yüzlerce vatan evladı ve hiçbir şey olmamış gibi yine elini yıkayıp çıkan iktidar ve aparatlarıdır. Bugün yine aynı senaryonun devam filmi vizyonda, figüranları ise sahnededir” diye konuştu. Dervişoğlu, “Yeni anayasa diyerek, teröriste ‘umut hakkı’ diyerek Türkiye’yi yeniden bir açılım bataklığının içine sokuyorlar. Bunu da utanmadan, tarihi fırsat diye anlatıyorlar” ifadelerini kullandı.

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

“Anayasanın yenisini talep etmekte, kulluk rejimine ise demokrasi adını vermektedirler” diyen Dervişoğlu, “Yüzleri bile kızarmadan Türk devletini Kandil’le, İmralı’yla muhatap etmektedirler. Devletin aklını tasfiye edip, gücünü de teröristle müzakereye oturtacak kadar şuursuzlaşmış, hükümlü bir terörist eskisinden, barış güvercini yaratmaya cüret edecek kadar da delirmişlerdir. Reçete, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ tezimizdir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK’ÜN SORUNUDUR’

Dervişoğlu, “Bu yüzden bugün buradan ilan ediyorum: Bu ihanet sürecini yürütenlerin, ortaklarının ve yurtdışındaki hamilerinin bizi sürüklemeye cüret ettikleri bataklığın adı ‘Türk sorunudur.’ Siyasette edindikleri kompleksin sebebi, ‘Türk sorunudur.’ İşte bu da bizim, hepimizin sorunudur. Türkün sorunudur”” tepkisini gösterdi.

‘BU OYUNU BOZACAĞIZ’

“Milliyetçilik birleştirmektir” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Hani diyorlar ya, Türk milliyetçileri birleşsin. Oysa bir Türk milliyetçisinin asli görevi Türk milletini birleştirmektir. Dün başardık, yarın da başaracağız. Bugünden başlayacağız” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, “Diyorlar ki ‘Yeni anayasaya karşı mısın? Barışa karşı mısın? Silahlar susmasın mı? Analar ağlasın mı?’ Sordukları soruların da yarattıkları sorunların da sebebi bizzat kendileridir. Ben de diyorum ki hastane kuyrukları bitmesin mi? Köy okulları açılmasın mı? Emekliler, artık yaşamasın mı? Burada beni dinleyen genç kardeşlerim, sınav telaşı, harçlık telaşı, iş telaşı, evlilik telaşından kurtulmasın mı? Artık bu ekmek büyümesin mi? Bu analar, çocukları işe girsin diye, gece gündüz dua etmek yerine, artık şükür namazı kılmasın mı?” açıklamasında bulundu. Dervişoğlu, “Bu oyunu bozacağız. Teğmenlerimizi ordudan atanlar, gençlerimizi yeni tabutluklarla sınayanlar, sanılmasın ki galiplerdir ve muktedirlerdir. Bugün tarih tekerrür ediyorsa, bu bize karamsarlık değil, umut vermelidir. Atalet değil, cesaret vermelidir. Evet yine bir vesayet vardır; adı Saray. Yine bir tahakküm vardır; adı tek adam. Yine milleti boğanlar ve ezenler vardır. Ama onu bu halde çekip çıkartacak olanlar da vardır” ifadelerini kullandı.