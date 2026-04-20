İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Operasyonların siyasi olduğu kanaati hakim'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Almanya’daki temaslarının ardından, Fransa'nın Strazburg kentine geldi. Dervişoğlu’nun ilk görüşmesi Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile oldu. Golder ile gerçekleşen görüşmenin ardından Dervişoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temaslarda bulundu.

Dervişoğlu ilk olarak Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubunun toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Dervişoğlu'na, Belediye Başkanlarına yapılan operasyonlar, İstanbul Sözleşmesi ve tutuklu gazeteciler soruldu.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ TEKRAR İMZA ALTINA ALACAĞIZ'

Dervişoğlu şunları söyledi:

"Belediye başkanlarına yönelik operasyonların hukuki olmaktan çok siyasi operasyon olduğu kanaati hakim. Bu kanaatin sizlerde de oluştuğunu görüyorum, biz bütün süreçlerin hukuka uygun yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda her platformda görüşmelerimizi aktarıyoruz aynı görüşlerin tutuklu gazeteciler içinde olduğunu düşünüyoruz. Bütün süreçlerin hukuka uygun adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak Türkiye'de sistemden kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor bu nedenle de bir an önce parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Adı İstanbul Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesini doğru bulmuyoruz İktidarımızda İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar imza altına alacağız” dedi.

ALDE Grubunda gerçekleşen görüşmenin ardından Dervişoğlu Türk Delegasyon Başkanı Tuğrul Türkeş ile bir araya geldi. Dervişoğlu’nun bir sonraki görüşmesi ise Sosyal Demokrat Grup Başkanı Frank Schwabe ile oldu. Yarım saat süren görüşmenin ardından Dervişoğlu Liberal Demokrat Grup Başkanı Lulian Bulai ile görüştü. Dervişoğlu daha sonra Türk Delegasyon Temsilcileri ile bir araya geldi.