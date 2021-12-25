İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yeni iktidarı tarif etti

25 Aralık 2021 Cumartesi, 19:30

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın cumartesi günü düzenlediği "17 gecede 17 ilçe ve 712 köy" programı kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesini ziyaret etti.

Tatlıoğlu, yaklaşan seçim atmosferiyle ilgili, "Bugün genel başkanıyla Türkiye'nin caddelerini, sokaklarını, esnaflarını kim ziyaret ediyor, kapılarını kim çalıyorsa o genel başkan ve o parti, iktidar olacaktır" diye konuştu.

Tatlıoğlu konuşmasında, "Türkiye'nin meselesi, yönetim meselesidir. Türkiye, değişimin eşiğindedir. Siyaset, rekabet işidir. Siyasi partiler, ülkeyi yönetmek için kurulur. Biz de bunun için kurulduk" dedi.

'İKTİDAR KİM OLACAK' SORUSU

"Türkiye'nin iktidarının kim olacağını" soran Tatlıoğlu, "Bugün genel başkanıyla Türkiye'nin caddelerini, sokaklarını, esnaflarını kim ziyaret ediyor, kapılarını kim çalıyorsa o genel başkan ve o parti, iktidar olacaktır" yorumunda bulundu.

"HELALLEŞECEĞİZ"

Tatlıoğlu, Türkiye'nin iyi günlere kavuşması için gösterdikleri gayreti sürdüreceklerinin altını çizerek "Hep beraber, birlik, bütünlük içinde, 84 milyonla el ele tutuşmaya söz verdik. Biz, Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Bu konuda milletle beraber oluyoruz. İnsanımıza dokunacağız, onlarla helalleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

EROZAN: 3 AY İÇİNDE YAPILACAK BİR SEÇİME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Toplantıya katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da, "İsmi ne olursa olsun, 3 ay içinde yapılacak bir seçime hazırlıklı olmak zorundayız. Nefesimizi iyi ayarlamak zorundayız. Bu, 18 aylık bir maraton da olabilir, onların iddia ettiği gibi, ramazan ayı sonrasına rastlayacak bir erken seçim de olabilir. Dolayısıyla birlikteliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Alnımızın akıyla, daha güçlü bir güzergahta ilerlemeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Basın açıklaması sonrası Tatlıoğlu ve Erozan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü ile pazar esnafını ziyaret etti.

