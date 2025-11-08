İYİ Parti lideri Dervişoğlu Sındırgı’da: ‘Bu felaket el birliğiyle aşılacak’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulundu. Balıkesir Caddesi’nde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Dervişoğlu’na, ziyaret boyunca İYİ Parti kurmayları Cihan Paçacı, Turhan Çömez ve Hasan Toktaş eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede yaşanan sorunlara ilişkin Dervişoğlu’na bilgi verdi. İlçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Dervişoğlu, yurttaşların şikâyetlerini dinledi. Heyet daha sonra meydandaki bir kafede depremzedelerle bir araya geldi.

‘SIKINTILARI BİLİYORUZ, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ’

Bölge halkına seslenen Dervişoğlu, kiracılara sağlanmayan yardımlar, barınma sorunu yaşayan yurttaşlar ve çiftçilerin ertelemeye ihtiyaç duyduğu borçlar konusunda iktidara harekete geçme çağrısında bulundu. “Yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. Bu sorunların aşılması için atılması gereken tüm adımları atıyoruz” diyen Dervişoğlu, kredi ve sigorta primleri nedeniyle zor durumda kalan çiftçilerin durumunun da takipçisi olduklarını belirtti.

‘AFET BÖLGESİ İLANI İÇİN TÜM PARTİLERLE KANUN TEKLİFİ VERDİK’

Deprem bölgesindeki yükün hafifletilmesi için siyasi ayrımlar gözetmeden adım attıklarını vurgulayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için tüm muhalefet milletvekilleriyle birlikte Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdik. Bu teklife Balıkesir milletvekillerinin tamamı imza attı. İzmir milletvekili Haydan Bey de Balıkesirli olması nedeniyle destek verdi. MHP milletvekili de teklife imza atarak katkı sundu.”

‘ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Sındırgı’yla geçmişten bu yana bağ kurduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Burası millî ve manevî değerleriyle bize ilham veren bir yer” dedi. “Siyasetçi gelir konuşur gider. Ben konuşup gidenlerden değilim” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, yurttaşların aktardığı sorunları not aldıklarını ve çözüm için çalışacaklarını belirtti. Dervişoğlu, konuşmasının ardından yurttaşların sorularını yanıtladı.