İYİ Parti'nin 'Birinci Vazifen Mitingi'nde Dervişoğlu seslendi: 'Evlatlarımızın katillerini bağrımıza basalım istiyorlar'

İYİ Parti, Cumhur İttifakı’nın başlattığı yeni açılım sürecine karşı saha çalışmalarını sürdürüyor. Parti, Bursa Osmangazi'de 3 Ağustos’ta başlattığı "Birinci Vazifen" mitinginin ikincisini Mersin'de düzenledi. Mersin'deki 15 bin kişilik miting alanı yurttaşlarla doldu taştı. Mitingde parti bayraklarına yer verilmedi. Mitinge katılanlar yalnızca Türk bayrağı taşıdı. Mitingde her siyasi görüşten yurttaşların olması dikkat çekti. Partililer, ellerinde "Milletimizi böldürtmeyeceğiz" dövizleriyle alandaki yerini aldı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hain PKK, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Mitingde görevli partililerin kartlarında "vazifeli" ifadesi yer aldı. Miting başlarken tüm İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri sahneye çıkarak yurttaşları selamladı. Kurmaylar ve partililer, mitinge "Birinci Vazifen" yazan ve Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtle katıldı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na sert yüklendi. Dervişoğlu, konuşmasında iktidarın muhalefeti kendine benzetmeye çalıştığını söyledi. “Al takke ver külah, al koltuk ver vatan bir muhalefet istiyorlar” diyen Dervişoğlu, “Milletten alamadığını çalıyorlar, milletin vermediğini kendine hak görüyorlar. Biz bunu reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

'ŞARKI YASAKLIYORLAR, FESTİVAL KAPATIYORLAR'

Toplum üzerindeki baskı ve sansür uygulamalarına değinen Dervişoğlu, “Şarkı yasaklıyorlar, haberlere sansür koyuyorlar, gençleri hapse atıyorlar, festival yasaklıyorlar. Millete de ahlak, din, iman satıyorlar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

'ATATÜRK’ÜN YOLUNU YOL BİLİRİM'

Anadolu gezilerinde yurttaşların kendisine yönelttiği “Sen de bunlara benzeyecek misin?” sorusuna yanıt veren Dervişoğlu, “Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu yol, sözünü söz bilirim. Ben kimseye benzemem, kimseye de benzetemediler” dedi.

'İHANETİ SÖKÜP ATMALIYIZ'

“Türk’ün şafağına hiçbir karanlık çökmeyecek” diyen Dervişoğlu, ihanete karşı iradenin son kez harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

'25 YILLIK İKTİDAR, HERKESİ TERÖRİST İLAN ETTİ'

İktidarın 25 yıldır yönetimde olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, “Cumhuriyet diyen herkese monşer dediler, sonra da herkesle kavga ettiler. Bugün de herkesi terörist ilan ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN’IN YANINDA SAF TUTTULAR”

Terörle mücadele konusunda iktidarı eleştiren Dervişoğlu, “Yıllarca PKK eğitildi, donatıldı. Suriye sınırında teröristan kurulmaya çalışılırken bunlar Öcalan’ın yanında saf tuttular” dedi.

'ÖYLE YAĞMA YOK!'

Açılım süreci üzerinden iktidarı eleştiren Dervişoğlu, “Hangi devlet, 40 bin kişinin katilini muhattap alır? Evlatlarımızın katillerini bağrımıza basalım istiyorlar. Öyle yağma yok!” diye konuştu.

'ANKARA DÜŞMEYECEK, SİZ DÜŞECEKSİNİZ'

Dervişoğlu, “Ankara düşmeyecek, siz düşeceksiniz! Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk milletini böldürmeyeceğiz” dedi.

'DERTLERİ TÜRKLÜK, DERTLERİ ATATÜRK'

Anayasa çalışmalarına da değinen Dervişoğlu, “Bu işin peşrevidir, asıl hikaye Anayasa’dır. Dertleri Türklük, dertleri Atatürk” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

'KAYYUM SİYASETİYLE TÜRKİYE YÖNETİLEMEZ'

Yerel seçimlerin ardından iktidarın kayyum uygulamalarını sürdürdüğünü söyleyen Dervişoğlu, “Türkiye kayyım siyasetiyle yönetilemez. Bu bir eşkıya yöntemidir, bu bir şantaj siyasetidir” dedi.

'SARAYDAN PARTİLER DİZAYN EDİLİYOR'

Yargının siyasete zimmetlendiğini söyleyen Dervişoğlu, “Saraydan partiler dizayn ediliyor. Rezervler yangına su diye dökülüyor, ama okullara sabun koyacak para bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

'F-16, F-35, S-400 NE OLDU?'

Dış politika ve savunma konularında da sorular yönelten Dervişoğlu, “F16, F35, S400 konusu ne oldu? Filistin, Gazze, Kıbrıs, Mavi Vatan ne olacak?” diye sordu.

'MEŞRUİYET TÜRK MİLLETİNİN YÜREĞİNİN ATTIĞI MEYDANDADIR'

Dervişoğlu, “Bizim için meşruiyet Türk Milletinin yüreğinin attığı Mersin meydanıdır. Buradan yükselen ses, Türk Milletinin gür sesidir” dedi.