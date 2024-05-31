İYİ Parti’den ‘Anayasa konusunda netiz’ çıkışı

İYİ Partili kaynaklar, İYİ Parti’nin “parlamenter sistem”e dönüşü içermeyen hiçbir anayasaya sıcak bakmayacağını belirtti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00
İYİ Parti’den ‘Anayasa konusunda netiz’ çıkışı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde görüşmesinin ardından “siyasetin yumuşama dönemine girdiğini” söyledi. Erdoğan, dün ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ayın 9’undan sonra” Özel’e karşılık ziyaretinde bulunacağını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” dedi. Bu gelişmenin ardından dün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Mehmet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ile AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Dervişoğlu’na genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik ziyaretinde bulundu. Görüşmede, AKP heyetini grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu ile TBMM Kâtip üyesi Yasin Öztürk ve genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun karşıladı.  

‘GÖRÜŞMEYE KAPIMIZ AÇIK’

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili kaynaklar, Erdoğan ve Dervişoğlu görüşmesine ilişkin iki taraftan da görüşme talebinin olmadığını kaydetti. Talep gelirse görüşmeye sıcak baktıklarını söyleyen partililer, görüşmenin “nezaket ziyareti” çerçevesinde geçeceğini belirtti. Anayasa konusunda İYİ Parti’nin tavrının net olduğunu söyleyen kurmaylar, cumhurbaşkanlığı hükmet sistemini güçlendirecek bir formüle “Evet” demenin; partinin ruhuna uygun olmadığını ifade etti. Kaynaklar, İYİ Parti’nin “parlamenter sistem”e dönüş olmayan hiçbir anayasaya sıcak bakmayacağını kaydetti.


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