AKP'den İYİ Parti'ye ziyaret: Dervişoğlu, Erdoğan sorusunu yanıtladı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:51

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:51

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Mehmet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ile AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na genel başkanlığına seçilmesi nedeniyle tebrik ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu’nun TBMM’deki makamında gerçekleşen görüşmede, AKP heyetini Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu ile TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun karşıladı. Ziyarete gelen AKP heyeti Dervişoğlu'na çiçek ve çini hediye etti. İki heyet arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

"DİYALOĞU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Görüşmenin ardından Güler, Dervişoğlu'nu yeni görevinden dolayı tebrik ederek "Geçmişte Genel Başkanımızla Meclis'te grup başkanı olarak uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Kendisinin Meclis'teki titiz çalışmasına şahidiz. İnşallah bundan sonra da yakın iş birliğini, diyaloğu devam ettireceğiz" dedi.

Dervişoğlu da ziyaretten mutlu olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin önemli meseleleri var o meselelerin çözüm yeri de TBMM'dir. TBMM'deki çalışmaların TBMM geleneklerine uygun bir biçimde sürdürülmesi de icap eder. Meclis'te görev yapan arkadaşlarımız öncelikle o geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Bu ziyaret mutat bir ziyaret. Meclis çalışmalarını konuştuk. Partilerin grup başkanlarının da Meclis'te bulunmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle önemli günlerde ve kanunlarda" diye konuştu.

ERDOĞAN ZİYARETİ GÜNDEME GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olup olmayacağı sorulan Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün ‘görüşmememiz için hiçbir neden yok’ dedi. Bugün onu hiç konuşmadık" yanıtını verdi.

Dervişoğlu, bir soru üzerine sokak hayvanlarıyla ilgili konuyu da görüşmede konuştuklarını ifade ederek, “Son derece hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak bir çalışma yapması gerekiyor. Çünkü toplumsal bir mesele. Kimin nereden baktığı belli olmayan da bir mesele. Dolayısıyla ortak aklı devreye sokarak bir çözüm bulunması lazım” dedi.

Yeni anayasa konusunun da görüşmede gündeme gelmediğini ifade eden Dervişoğlu, "Gündemde ne varsa onu konuşuyoruz, Parlamento grubunun bir özelliği var, burası gündem yaratmaz, TBMM gündem yaratmaz ama TBMM'nin gündemi Meclis çalışmalarına hakimdir" diye konuştu.



