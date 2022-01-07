İYİ Parti'den 'seçim güvenliği' açıklaması

07 Ocak 2022 Cuma, 12:11

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak, gerçekleşecek ilk seçimde seçim güvenliği hususundaki seçmen hassasiyetinin bilinciyle, bize düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." denildi.

İllerde gerçekleştirilen kapsamlı toplantılarda İYİ Parti teşkilatının seçim güvenliği konusunda bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, "Çevrimiçi teknik toplantılar aracılığıyla da seçim işleri ve seçim güvenliğinde kullandığımız İYİ Parti Raporlama Sistemi (İRİS) ile sistemin işleyişi konusunda bilgilendirmiştik" ifadelerine yer verildi.

SANDIK GÖREVLİLERİ EĞİTİLDİ

İYİ Parti, bu çalışmaların ardından kasım ve aralık aylarında sandık görevlilerini eğitecek eğitmenlere gerekli eğitimin verildiğini kaydetti:

"Ortalama her 300 sandığa bir eğitmen şeklinde planladığımız ve 689 eğitmen sayısına ulaşmayı hedeflediğimiz bu çalışmada, teşkilatımızın yüksek ilgisi sayesinde toplamda 924 eğitmen eğittik. Bu eğitmenler, 3 ocak2022 tarihi itibarı ile il ve ilçelerinde sandık görevlilerine hem İRİS’i anlatmaya hem de sandık usullerine dair eğitimleri vermeye başladılar."

İYİ Parti'den yapılan açıklamanın devamı şöyle denildi:

"Gerçekleşecek ilk seçimde ilk seçimde, seyyar sandıklar ve yurt dışı oylarının sayılacağı sandıklarla birlikte yaklaşık 200 Bin sandık bekliyoruz. Üye sayımız bugün itibarıyla Yargıtay’daki resmi rakama göre 512,543’e ulaşmış bulunuyor. Müşahitlik yapacak gönüllülerimizle bu rakam neredeyse 1 milyonu buluyor. Bu durumda bütün sandıklarda asil ve yedek üyelerimiz ile birlikte müşahit de görevlendirecek, hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız.

SEÇİMDEN ÖNCE...

8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11.00’da genel merkezimizde bir eğitim daha düzenliyoruz. Bu kez, İl Seçim Kurullarında itiraza yetkilendirilecek temsilcilerimizi eğitiyoruz. İl Seçim Kurullarına bildireceğimiz temsilcilere İRİS’i tanıtacak ve sandık usullerine dair eğitimimizi vereceğiz. Ayrıca, il ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri, seçimlerde yapılacak itirazların usulleri ve takibi konusunda da gerekli bilgileri aktaracağız. Ocak 2022 sonunda görev sürelerinin sona ermesiyle yeniden oluşturulacak olan ilçe seçim kurullarına partimiz adına bildireceğimiz üyeleri de bu eğitimi verdiğimiz il seçim kurulu itiraz yetkililerimiz ile birlikte eğiteceğiz.

Sandıklarda görev yapacak yol arkadaşlarımızın yüzde 54.61’i (106.913 sandık) bugünden belli olmuş durumdadır. Kalanlar da sistemimiz üzerinden atanmaya devam ediyor. Teşkilatımız, her bir sandık görevlimizle tek tek konuşup görevinin önemini anlatarak atamasını gerçekleştiriyor. Hem sandıklarda hem de il/ilçe seçim kurullarında görev alacak bütün yol arkadaşlarımızın gerekli eğitimleri almasının seçim güvenliği açısından son derece önemli buluyoruz. Bu eğitimlerin verimliliğini ise Mart 2022 itibariyle gerçekleştireceğimiz seçim tatbikatları ile ölçerek, eksiklerimizi tespit edip, seçimden önce gidermek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız."