İyi Partili Bezircilioğlu: Trafoya kedi girse de biz oyları doğru sayacağız

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:07

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:07

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İl Başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla seçim güvenliğiyle ilgili bilgi verdi.

14 Mayıs’ta Türkiye’nin kaderini belirleyeceğini belirten Bezircilioğlu, seçimin ilk turda sonuçlanarak sorunların çözülmesi için çalışmalara hızla başlanacağının altını çizerek, “İzmir demokrattır, hoşgörülüdür. Türkiye’de özel bir yer olan bir şehirdir. Sahadan aldığımız izlenimler noktasında görüyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok ezici bir çoğunlukla sandıklardan çıkacaktır. 15 Mayıs sabahına gerçekten bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağımıza inanıyoruz. Cehaletle savaşın başlayacağı, liyakatin esas alınacağı, geleceğe umutla bakabileceğimiz, gençlerin hayal kurabildiği, insanların huzurla yaşadığı, ülkemizin ise dünyada hak ettiği yerde olacağı bir Türkiye’nin ilk günü olacak” diye konuştu.

“DEVLETİMİZİN FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRECEĞİZ”

“Biz bu işi ilk turda bitireceğiz” diyen Bezircilioğlu, “Kaybedecek bir gün dahi yok. Bir an önce yeniden yapılanmanın başlaması gerekiyor. Gelecek hafta pazartesiden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeyi kurarken tesis ettiği, bizi biz yapan değerleri bir nevi devletimizin fabrika ayarlarını 100. yılın şartlarına göre tekrar tesis edeceğiz. Türkiye’nin geleceğini inşaa edecek İYİ Partimize sahip çıkın, destek olun. ‘Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e’ diyerek sayın genel başkanımıza ve partimize desteğinizi gösterin. Sayın Akşener’in dediği gibi ‘Her evden en az bir oy bekliyoruz’. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener, bir kadın olduğu için hakaretlere maruz kalmıştı. Kıymetli kadınlarımıza sesleniyorum: Maruz kaldığı iftiralara rağmen Meral Akşener’e sahip çıkacağından eminim” ifadelerini kullandı.

“ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇMESİN”

Seçim günü yaşanılması muhtemel sorunlara karşı üst düzey önlemler alındığını söyleyen Sinan Bezircilioğlu, sandıklarda görev alacak tüm üyelerin gerekli eğitimleri aldığını da söyledi.

Erdoğan’ın 2017’de “Atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok” açıklamlarını hatırlatan Bezircilioğlu, “Mümkün olan en kısa sürede sonuçları merkeze iletmiş olacağız. Dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Dikkatli olalım ki atı alan Üsküdar’ı geçemesin. Millet ittifakı bileşenleri olarak genel merkezimiz yönlendirdiği şekilde ortak çalışmalar yapıyoruz. Her okulda bir avukat sloganıyla sandık başlarında avukatlar da görevli olacak. Oy kullanıldıktan sonra teslim aşamasında oy çalınmasına karşı sandığın açılmasında sayılmasında taşınmasından sonuçların kesinleşmesine kadar tüm süreçte bir parti üyemiz görevlendirildi. Tüm oylara hakim olacağız” dedi.

“SANDIKLARI TERK ETMEK HARAMDIR”



Halkın iradesine sahip çıkacaklarını aktaran İYİ Parti İl Başkanı, “Sandıkları terk etmek haramdır. Uyumak haramdır. Ama inanın ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız. Apaydınlık bir ülkeye uyanacağız. O gün güneş bambaşka doğacak. Son 10 senedir ülkemizde gerek yerel gerek genel seçimlerde vatandaşın kafasında soru işareti yarata şaialar oldu. Amacımız soru işareti olmadan süreci sağlıkla yürütmek. Önemli olan ülkenin geleceğidir. Dileğimiz seçimin bir demokrasi şöleni olması. Her ihtimale karşı çözülemeyen sorunlar için YSK’daki üyelerimiz devreye girecek. Özetle seçimin her aşımın işin uzmanlarıyla takip edeceğiz. Bir hazırız. Genel başkanımızın dediği gibi tarih yazacağız” şeklinde konuştu.

“GELİN BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM”

Bezircilioğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hem partimizin hem adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun anketlere göre çok yüksek bir oy alacağını bekliyoruz. Bu ülkede nizamı ve güvenliği sağlamak devletin görevi. İkinci tura kalması ihtimalinde yine önlemler alınacak ancak gelin bu işi ilk turda bitirelim. Halkımızı yormayalım. Seçim günü her türlü hazırlığımızı yaptık. Seçim günü yaşanacak olumsuzluklardan etkilenmeyeceğiz. Kedi trafoya girse de girmese de biz oyları doğru ve tam sayacağız.”