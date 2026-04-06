İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'Öcalan' tepkisi: 'Türkiye'de terör müzesine ihtiyaç var'

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin Divan Toplantısı'nın ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın evinin müze haline getirilmesi yönündeki iddialara ilişkin Buğra Kavuncu, "Yapılacak olan bu müzeyi de terör müzesi olarak adlandırılıp nasıl terör faaliyetlerinde bulunduğuna dair de belki vatandaşlarımızın hatıraları, o acı hatıraları tazelenmiş olur" dedi.

Kavuncu, şunları söyledi:

"Geçen hafta İmralı'da kaldığı yere bir yerleşke, bir konut, bir saray, ne derseniz bir yapı yapıldığını konuşmuştuk. Bu hafta da doğduğu evin bir müze haline getirilmesi tasarlanıyormuş. İsabet olur, zira Türkiye'de bir terör müzesine ihtiyaç var. Yapılacak olan bu müzeyi de terör müzesi olarak adlandırılıp nasıl terör faaliyetlerinde bulunduğuna dair de belki vatandaşlarımızın hatıraları, o acı hatıraları tazelenmiş olur.

Tabii bunlar olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı 'Yasal düzenlemeler bir an önce TBMM'ye gelmeli ama TBMM'ye gelmeden önce Öcalan görmeliymiş.' Bakın geldiğimiz hale, geldiğimiz duruma. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan bir yasal düzenleme hazırlığı, bir beklentisi, Meclis'e gelmeden önce İmralı'ya gidecekmiş. Onun bir ön bakışından geçecekmiş. Ondan sonra TBMM'ye gelecekmiş. Çok acıdır bunlar.

Şiddetin ve şiddet uygulayanların her alanda meşrulaştığı, itibar gördüğü ve cesaret kazandığı bir ortama Türkiye sürüklenmektedir. Beraberinde sokaklarda çetelerin kol gezdiği görünmektedir. Ve bütün bunları inanın Türk milleti büyük bir sabırla dişini sıkarak, olan biteni seyretmektedir. Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz.

Ulus devlet yapımız, milli devlet omurgamız bizi bu coğrafyada ayakta tutmuştur. Hani hep çelik kubbeden, demir kubbeden bahsediliyor ya. Cumhuriyet Türkiye'nin en büyük güvenlik kalkanıdır. en büyük çelik kubbesidir, demir kubbesidir Cumhuriyet. Ulus devletin zayıflaması, savunmanın çökmesi demektir. Bakın 'iç cephe güçlensin' deniyor, 'iç cephe güçlendirilsin' deniyor. Biz yanı başımızda bazı örnekler görüyoruz."

CHP lideri Özgür Özel'in "ara seçim" çağrısına ilişkin soru üzerine ise Buğra Kavuncu şunları kaydetti:

"Anayasanın 78. maddesi açık. TBMM'de 30 milletvekilinin, yani yüzde 5 vekilin düşmesi, vekillikten herhangi bir sebeple ayrılması durumunda bir ara seçim mecbur görülüyor. Şu anda TBMM'de 8 milletvekilliği boş. Yani 22 milletvekilinin de bir şekilde istifa etmesi lazım ve TBMM Genel Kurulunda çoğunluğun da bu ara seçimle ilgili bir karar alması lazım. Dolayısıyla burada tek bir kişinin, tek bir partinin arzusu veya böyle bir niyeti neticenin asıl olması için yeterli değil. Bu tartışmalar tabii bize başka bir resmi de gösterdi. Söylediğimiz bir konu bir kez daha ifşa oldu. O da nedir? Burada bu konuyla ilgili DEM Parti'nin AK Parti'ye, iktidara arka çıkan bir tutumunu çok net olarak gördük. Hani zaman zaman bizi TBMM'de iktidarla ilgili yeterli derecede ses çıkartmamakla suçlayanların bugün nasıl iktidarın adeta dayandığı bir başka kolon haline geldiğine ve bu tür konularda nasıl iktidardan yana tutum aldıklarına da şahit oluyoruz.

Yapılması gereken, atılması gereken adımlar vardır. İYİ Parti olarak biz gelinen nokta itibarıyla yaşananlar itibarıyla hem ekonominin hem hukukun geldiği nokta itibarıyla Türkiye'nin acilen bir iktidar değişikliğine ihtiyaç duyduğunu ve bunun da sandık yoluyla bir an önce gerçekleşmesinin en doğru yaklaşımı olduğunu hep söyledik."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Hatimoğulları, 'Öcalan'ın evi müze olacak' iddialarına ilişkin şunları söylemişti:

"Sayın Öcalan'ın doğduğu evin müze olmasını isteriz. Bununla ilgili girişimler oluyor. İmralı'da bir konutun yapıldığını biliyoruz. Buradaki mesele eski bir konuttan alınıp yeni bir konuta alınması değil. Bu sürecin başlatıcısı ve en önemli aktörü olarak Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda yaşayabileceği ve siyasetçilerle, gazetecilerle görüşebileceği bir imkân yaratılması lazım."