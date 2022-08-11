İYİ Partili Çıray’dan ‘Abdülhamid’ sorusu: Kendi karasularımıza mı çekildik?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Abdülhamid Han sondaj gemisi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda görev yapmak için uğurlandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"SİYASİ VEYA EKONOMİK BİR KAZANIM OLMAKTAN UZAK BİR HAMLEDİR"

Abdülhamid Han’ın görev yapacağı yerin Türk karasularına yakın, hiçbir siyasi kazanım elde edilemeyecek, milli menfaatlere katkı sağlamayacak bir noktada olduğuna dikkat çeken İYİ Partili Çıray, "Osmanlı donanmasını çürüten Abdühamit’in bile kemiklerini sızlattınız. Halbuki; Abdülhamit Han sondaj gemisinin görevlendirildiği mevki, Yörükler-1 Kuyusu mevkisidir. Bu mevki sahillerimize çok yakın (55 km.), hiçbir siyasi kazanım elde edilemeyecek, tam aksine AB, ABD ve Yunanistan’ı çok memnun edecek ve milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamayan noktadadır. Kısacası dağ fare doğurmuştur" diye konuştu.

"YUNANİSTAN'IN HAK İDDİALARI İLE UYUMLU"

"Yunanistan'ın hak iddia ettiği Meis'in güneyine gidemiyorsunuz" diye devam eden Aytun Çıray, "2020 Ağustos ve Eylül aylarında, Oruç Reis araştırma gemisi Meis Adası güneyindeki Yunanistan tarafından hak iddia edilen bölgede Deniz Kuvvetlerimizin olağanüstü desteğiyle araştırma yapmış ancak gerek ABD gerekse AB’den gelen sert uyarılarla bu bölgedeki faaliyetleri askıya alınmıştır. ABD/AB’yi rahatsız etmeyecek bir noktada (Türkiye sahilinden yaklaşık 30 Deniz mili uzakta) faaliyet gösterilmesi siyasi veya ekonomik bir kazanım yerine her zaman olduğu gibi iç politikaya yönelik bir hamledir. Sondaj yapılacak mevkinin Yunanistan’ın hak iddiaları ile uyumlu olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Bu nokta yerine amaç gerçekten milli menfaatleri korumak olsa idi örneğin; sözde GKRY 6 numaralı parselinin Türk Deniz Yetki Alanları içindeki bölümünde veya Yunanistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak sahiplenilen Meis adası güneyindeki daha önce Oruç Reis araştırma gemisi tarafından survey’i yapılan bölge içerisindeki bir noktada sondaj yapılması daha yerinde olabilirdi. Bu hamle iç politikaya yönelik mükerrer bir gayret olup; Ülkeye ekonomik olarak kazanç sağlamayacak, siyasi olarak bir getirisi olmayacak ve sondaj faaliyetinde günlük olarak milyonlarca doları harcayarak batıyı sinirlendirmeden iç politika kazanımı elde etmek için yapılan bir israftır" ifadelerini kullandı.

"ABDÜLHAMİD’İ GKRY’NİN YETKİ ALANIMIZDA ARAŞTIRMA YAPTIRDIĞI YERE NEDEN GÖNDERMİYORSUNUZ?"

İYİ Partili Çıray, Bakan Dönmez’e şu soruları yöneltti:

- Erdoğan milletimizi hamasetle oyaladığı bu dönemde Doğu Akdeniz’de GKRY’nin sözde 6 numaralı parseli içinde İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketleri tarafından araştırmaya devam edilmektedir. Üstelik bu parselin önemli bir kısmı da Türk Deniz yetki alanları içerisinde yer almaktadır. Bu parseldeki GKRY adına yapılan çalışmalara da neden devlet kurumlarından bir itiraz gelmemiştir? İlle bir tavır konulacaksa Abdülhamid Han sondaj gemisi niye buraya gönderilmemiştir?

- 2020 yılında Yunanistan’la gerginlik pahasına Meis güneyinde 2 ay süre ile Oruç Reis tarafından icra edilen araştırma faaliyetlerinin sonuçları ne olmuştur?

- Bu bölgede başka hiç mi sondaj yapılacak alan bulunamamıştır?

- Abdülhamid Han Gemisi’nin sondaj faaliyetlerinin günlük maliyeti dolar bazında ne kadardır?

- AB ve ABD’nin sert uyarıları gereği sorunsuz bölgelere yani kendi karasularımıza mı çekilmekteyiz?