İYİ Partili Çömez bahis skandalını Meclis gündemine taşıdı: ‘Bahis oynayan hakemler kim?’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim’de yaptığı açıklamaların ardından, bahis skandalını TBMM’ye taşıdı. Çömez, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakem üzerinde yapılan incelemede, 371 hakemin altı farklı bahis şirketinde hesabı bulunduğunu açıklamıştı. Hacıosmanoğlu’nun ifadesine göre, bu kişilerden 152’si futbol müsabakalarına doğrudan bahis oynamış, 10 hakem 10 binden fazla maça bahis yatırmış, bir hakem ise 18 bin 227 maçta bahis yapmıştı. Ayrıca 42 hakemin 1000’in üzerinde müsabakaya bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu açıklamaların ardından Meclis’e önerge veren Çömez, spor kamuoyunu sarsan iddiaların detaylı şekilde aydınlatılmasını istedi.

‘ŞEFFAF ŞEKİLDE SORUŞTURULMALI’

Çömez, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:

“- Bahis oynadığı tespit edilen hakemler kimlerdir ve şu ana kadar hangi spor müsabakalarında görev almışlardır?

- Bu hakemler kendi yönettikleri müsabakalara da bahis oynamış mıdır?

- Bahis oynayan hakemler ne zaman tespit edilmiştir ve tespit edildikten sonra herhangi bir müsabakada görev yapmışlar mıdır?

- Bu hakemlere ilişkin herhangi bir disiplin veya idari yaptırım uygulanmış mıdır?

- Söz konusu hakemler bahis oynarken hangi platformları kullanmışlardır?”

Çömez, futbolun güvenilirliğini zedeleyen bu iddiaların “Türk spor tarihinde kara bir leke olmaması” için şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.