İYİ Partili Çömez, Kocaeli’ndeki fabrika yangınını 'bireysel bir ihmal değil, sistematik bir çürüme' olarak tanımladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 Kasım günü parfüm deposunda çıkan yangında 3’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 6 işçi yaşamını yitirdi.

CİMER’e daha önce şikâyet edilen iş yerinin sahibi Kurtuluş Oransal’ın, elinde valizlerle kaçmaya çalışırken Yalova’da yakalandığı iddia edildi. Fabrikada aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 15 kişinin sigortasız çalıştırıldığı öne sürülürken, gözler denetimsizliğe çevrildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, konuya ilişkin gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çömez, olayın yalnızca bir “iş kazası” değil, devletin denetim mekanizmalarının çürüdüğü, siyasal kayırmanın kurumsallaştığı bir tablo olduğunu söyledi. “Facianın ardından yapılan incelemeler, ruhsatsız işletmelerden sigortasız işçiliğe, tapuda görünmeyen binalardan siyasal akrabalıklara uzanan bir ağ ortaya çıkardı” diyen Çömez, olay sonrası bakanlıkların açıklamalarına dikkat çekerek, “Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK ve Çalışma Bakanlığı birbirini işaret etti. Hiçbiri sorumluluğu üstlenmedi. ‘Denetim yaptık’ diyenlerin ortada raporu bile yok” dedi.

Yerleşim alanı içinde faaliyet gösteren işyerinin ruhsatsız, işçilerin sigortasız, bina güvenliğinin yok hükmünde olduğunu belirten Çömez, “Devletin gözü önünde, devletin kurumlarının sessizliğiyle bu insanlar öldü” ifadelerini kullandı.

‘CİMER’E YAZAN VATANDAŞTAN ÇOCUK İŞÇİLERİN DOĞUM TARİHİNİ İSTEDİLER’

Çömez, bir vatandaşın facia öncesinde CİMER’e gönderdiği dilekçeyi hatırlatarak şöyle konuştu:

“Vatandaş açık adresiyle, fabrika ruhsatsız, işçiler sigortasız, bina kaçak, yangın merdiveni yok diye uyarmış. CİMER’den gelen yanıt şu: ‘Fabrikanın açık adresini gönderin, çocuk işçilerin isimlerini ve doğum tarihlerini yazın.’ Devletin görevi vatandaştan bilgi toplamak değil, denetim yapmaktır.”

‘YOKSULLUK, ÇARESİZLİK VE GÖZ GÖRE GÖRE GELEN ÖLÜM’

Faciada yaşamını yitiren kadınların ve çocuk işçilerin öykülerini anlatan Çömez, “Bu insanlar sigortasız, asgari ücretin altında, çaresizliğin içinde çalışıyordu. Birinin babası kanserdi, biri kira borcunu ödeyemiyordu. Anneler cayır cayır yanarken devlet seyirci kaldı, geride yetim çocuklar kaldı” dedi.

‘TAPUDA ARSA GÖRÜNÜYOR, BİNANIN KAYDI YOK’

Olay sonrası yapılan incelemede binanın tapuda yalnızca arsa olarak göründüğünü belirten Çömez, “Devletin kayıtlarında o bina yok. Denetim, ruhsat, yapı kontrol zinciri tamamen çökmüş durumda. Bu, bireysel bir ihmal değil, sistematik bir çürüme” diye konuştu.

‘PARA ÇUVALIYLA YAKALANDI’

Yangının ardından fabrikanın yetkililerinden İsmail Oransal’ın dayısının fabrikasında saklandığını, bir çekicinin bagaj kısmında bir çuval parayla kaçırılmaya çalışıldığını belirten Çömez, “Bu, bir iş kazasının ötesinde, organize bir kaçış ve örtbas girişimidir” dedi.

‘İŞKUR MÜDÜRÜ AKP’Lİ VEKİLİN YEĞENİ, DENETİM YAPILMADI’

CİMER şikâyetinin İŞKUR’a yönlendirildiğini belirten Çömez, “Kurumun yanıtı utanç vericiydi. ‘Çocukların adlarını verin’ dediler ama tek bir denetim bile yapmadılar. Çünkü İŞKUR müdürü, bölgede görev yapan AKP’li milletvekilinin yeğeni. İşte siyasal kayırmanın sonucu budur” diye konuştu.

SAYIŞTAY RAPORU: 760 İŞLETME RUHSATSIZ

İYİ Partili Çömez, Sayıştay’ın 2024 raporuna atıfta bulunarak, “Bu sadece bir fabrika değil. Aynı ilçede 760 işletme ruhsatsız. Türkiye’de kuralsızlık ve kayırma artık yönetim biçimi haline gelmiş durumda” dedi. Çömez, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Vatandaş devlete vergi verir, güvenlik ister. Karşılığında devletin görevi korumaktır. Ama burada devlet hem görmedi, hem de görevini yapmadı. Bu yalnızca bir yangın değil; toplumsal sözleşmenin, adaletin ve vicdanın yanışıdır.”