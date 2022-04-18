İYİ Partili Dikbayır: En acil şekilde asgari ücrete zam yapılmalı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:24

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eşi, her ay olduğu gibi nisan ayında da asgari ücret olan 4 bin 253 lira ile ev ekonomisi yapmaya çalıştı. Dikbayır, elindeki asgari ücretle önce ailenin kira ve faturalar gibi olağan aylık giderleri olan 3 bin 157 lirayı ödedi. Geriye kalan bin 96 lira ile de bir aylık temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini almak için alışverişe çıktı.

Dikbayır, ocakta aldıkları ürünü şubatta, şubatta aldıkları ürünü de martta alamadıklarını belirterek, “Şimdi bakalım mart ayında aldıklarımızı nisan ayında alabilecek miyiz, onu göreceğiz. Buradaki maksadımız, vatandaşın alım gücünün nereden nereye düştüğünü göstermek” diye konuştu.

Dikbayır ve eşinin, birçok ürünü alamadığı, alabildikleri ürünlerin miktarını da bir önceki aya göre azaltmak zorunda kaldıkları görüldü. Alışverişin sonunda Dikbayır, şunları söyledi:

“Bu ay 4 bin 253 lira asgari ücret maaşını aldıktan sonra, temsil ettiğimiz aile için ev kirasın faturaları yatırdık. Markete gittik. Markette günlük 10 lira para ayırdık kendimize. Günlük 10 lira harçlık. İşte kalan; 305 lira para kaldı maaştan.”

"HEMEN ÖNÜMÜZDEKİ AY ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMALI"

Sadece temel gıda ve temizlik ürünleri alabildiklerini belirten ve masadaki 28 kalem ürünü gösteren Dikbayır, şöyle konuştu:

“Bu masanın üstündekilerle bu aile karnını doyuramaz. İş dünyasına zarar vermeden, onları zor durumda bırakmadan asgari ücrete zam yapılması için bir kere daha ısrarla hükümete çağrı yapıyoruz. Yani öyle temmuzu falan beklemek değil; en acil şekilde, hemen önümüzdeki ay asgari ücrete zam yapılmalı. Özellikle emeklilerimize ve kamu çalışanlarımıza zam yapılmalı. Çünkü insanlar, artık fiyatlar öyle bir yere geldi ki aldıkları maaşla geçinemez, karınlarını doyuramaz hale geldiler. Burada biz, asgari ücreti baz aldık. Ama asgari ücretin çok çok altında, 2 bin 500-3 bin lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız var bu ülkede.”