İYİ Partili Kavuncu’dan iktidara boykot tepkisi
Tüm yurda yayılan protestolara boykot çağrıları da eklendi. Üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot çağrısına soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Vatandaşın anayasal hakkıdır. Haykırılabilecek en demokratik yoldur. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlarımızın reaksiyonudur. İnsanları tehdit etmek, boykot çağrısı yapanları soruşturmaya tabi tutacağız demek aşadığımız sıkıntıların devamı. Türkiye gün geçtikçe antidemokratik uygulamaların olduğu otokratik yapıdan diktatörleşmiş yapıya savruluyor” dedi.
Kavuncu, “Kendi içlerinde de bir çelişki var. Zamanında boykot işini muhalefetteyken en çok diline dolayanlardan birisi de sayın cumhurbaşkanıydı” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #İyi Parti #Buğra Kavuncu #BOYKOT
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