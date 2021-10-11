İYİ Partili Koray Aydın: Suikast duyumlarımız var

11 Ekim 2021 Pazartesi, 08:24

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" söyleminin ardından çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'siyasi suikastler' yapılacağı konusunda duyumlar aldıklarını belirten Aydın, "Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Aydın, Mengi'nin sorduğu bir soruya şu yanıtı verdi:

“SUİKAST DUYUMLARI VAR”

Erdoğan'ın 2023'te aday olmayacağı iddiası var, bir de kaos çıkacağı iddiası var, bunlar programlarda tartışılıyor, ne diyorsunuz?

"Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam 19 yıllık bir ülke yönetiminden sonra bu seçimde aday olmam çünkü hayatının hezimetini yaşayacak ve çok acı bir sonuçla ayrılmak zorunda kalacak. Sonuç belli, ağır bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetler olacak” sözünü kastettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum."