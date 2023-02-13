İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü, sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi. Sebahat Aydın'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:40
İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü, sosyal medya hesabından duyurdu
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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın annesi hayatını kaybetti.

Koray Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin" dedi.

Sebahat Aydın'ın cenazesi 14 Şubat Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


İyi Parti Koray Aydın

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