İYİ Partili Öztürk, organ nakli çıkmazını Meclis gündemine taşıdı: ‘Sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar!’

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye’deki organ nakli çıkmazını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan Öztürk, önergesinde “Organ ve doku nakli, modem tıbbın en önemli alanlarından biri olup, birçok hastanın hayata tutunmasını sağlayan kritik bir tedavi yöntemidir. Ancak, Türkiye’de organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artarken, yeterli bağışın sağlanamaması ve sağlık politikalarındaki eksiklikler nedeniyle bu hastalar için umut giderek azalıyor” dedi. Türkiye’de organ bağışı oranlarının Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede kaldığının altın çizen Öztürk, “Bunun başlıca nedenlerinden biri devletin ve Sağlık Bakanlığı’nın etkili bir bilinçlendirme politikası yürütememesi ve toplumda organ bağışı ile ilgili yanlış inanışların hâlâ yaygın olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde, organ bağışına yönelik teşvikler ve bilgilendirme kampanyaları sayesinde bağış oranları yüksekken, Türkiye’de bu alandaki çalışmalar yetersiz ve yüzeysel kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘KAMUSAL SAĞLIK POLİTİKALARININ GERİ PLANDA KALIYOR’

Öztürk, “Türkiye’de birçok devlet hastanesinde organ nakli ile ilgili altyapı eksiklikleri ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle donörlerden organ alınması ve nakil sürecinin yönetilmesi konusunda ciddi

koordinasyon problemleri yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda uzun vadeli bir strateji geliştirmemesi, organ nakli bekleyen hastaların durumunu daha da zorlaştırmaktadır. Şehir hastaneleri gibi projelere milyarlarca lira harcanırken, organ bağışı bilincini artıracak kampanyalara gereken önem verilmemektedir. Ayrıca, özel hastanelerin teşvik edilmesi ve kamusal sağlık politikalarının geri planda kalması, organ nakli bekleyen hastaların tedaviye erişimini zorlaştırmaktadır” diye konuştu.

‘SAĞLIKTA FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ!’

Sağlıkta özelleştirme politikaları nedeniyle, organ nakli gibi ileri düzey sağlık hizmetlerine ulaşımın daha çok özel hastaneler üzerinden sağlandığına işaret eden Öztürk, “Bu da gelir düzeyi düşük hastalar için erişimi zorlaştırmakta ve sağlıkta fırsat eşitsizliğini artırmaktadır. Türkiye’de binlerce insan organ nakli beklerken, sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir. Eğer hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu konuda radikal adımlar atmazsa, her geçen gün daha fazla insan umutlarını kaybetmeye devam edecektir. Organ bağışı bir insanlık meselesidir ve bu konuda gecikilen her an, bir hayatın son bulması anlamına gelmektedir” dedi. Öztürk, Bakan Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

“ * Ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı ne kadardır?

* Ülkemizde organ ve doku bağışı yapan kişi sayısı kaçtır?

* Organ ve doku nakillerinin mevzuata dâhil edilmesi ile birlikte, organ ve doku nakli gerçekleştirilen kişi sayısı kaçtır? Organ nakilleri sonucunda sağlığına kavuşan hasta sayısı ne kadardır?

* Ülkemizde organ, doku ve ilik nakli gerçekleştirilen merkez sayısı kaçtır? Bu merkezler ihtiyaca cevap verebilmekte midir? Organ, doku ve ilik nakli gerçekleştiren merkezlerin sayısının arttırılması yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

* Ülkemizde bilgi eksikliği ve yanlış inanışlar nedeniyle organ ve doku bağışı konusunda tereddütler bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bakanlığınızın bu konudaki endişeleri giderecek ortak bir projesi bulunmakta mıdır?

* Doku ve organ bağışının farkındalığının ve bağışçı sayısının arttırılması maksadıyla kamu çalışanlarımızın teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmalarınız var mıdır?”