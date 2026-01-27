İYİ Partili Paçacı, Diyabakır İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının ardından konuştu: ‘Şiddetin gölgesinde çözüm olmaz, bu pazarlık anlayışı sona ermelidir’

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 13 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, olayın “açılım” tartışmalarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, saldırının ortaya koyduğu tablonun, örgütün niyetinin barış olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Paçacı, “Güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırılar gündeme gelirken, ‘çözüm’, ‘açılım’ ya da benzeri kavramlar üzerinden bir zemin oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez. Şiddetin gölgesinde çözüm olmaz. Bu eylemler, örgütün niyetinin barış değil, silah ve tehditle devleti yönlendirme arayışı içinde olduğunu açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET, SİLAHLA DAYATILAN PAZARLIKLARIN TARAFI OLAMAZ’

Devletin temel görevinin kamu düzenini ve yurttaşın güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Paçacı, geçmişte yaşanan deneyimlerin, terörle pazarlık anlayışının ağır sonuçlar doğurduğunu anımsattı. Paçacı, “Türkiye geçmişte silahla dayatılan pazarlıkların bedelini can kayıplarıyla, toplumsal gerilimle ve güvenlik zafiyetleriyle ödemiştir. Aynı yanlışların yeniden tekrarlanmasına izin verilmemelidir” dedi. Paçacı, açıklamasında üniter devlet ve anayasal düzen vurgusunu da yineleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısı, milli bütünlüğü ve anayasal düzeni tartışma konusu yapılamaz. Devlet, elinde silah olan bir yapıyla masaya oturmaz; tehditle yön verilmeye çalışılan hiçbir süreci kabul etmez” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU ANLAYIŞ TÜRKİYE’YE ÇÖZÜM DEĞİL, YENİ RİSKLER GETİRİR’

Saldırı girişiminin sadece güvenlik güçlerini değil, toplumun tamamını hedef aldığını ifade eden Paçacı, “Bu tür eylemler, toplumsal huzuru zedeleyen, devlet-millet bağını aşındırmayı amaçlayan girişimlerdir. Şiddet devam ederken yürütülen her tartışma, çözüm üretmek yerine yeni riskler doğurur” dedi. Paçacı, Türkiye’nin ihtiyacının şiddetle şekillendirilen süreçler değil, hukuk ve demokrasi temelinde güçlenen bir devlet aklı olduğunu vurguladı.

‘GÜVENLİKTEN TAVİZ VERİLMEMELİ’

Paçacı, “Devletin kararlı duruşu, bu tür saldırı girişimlerine verilecek en güçlü cevaptır. Güvenlikten taviz verilmesi, toplumsal barışı güçlendirmez; tam tersine daha kırılgan hale getirir. Türkiye Cumhuriyeti, şiddetle yönlendirilecek bir ülke değildir” değerlendirmesinde bulundu.