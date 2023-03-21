İYİ Partili Usta, Akşener masadan kalktığında istifa eden üye sayısını açıkladı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 6'lı masadaki krizin İYİ Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya canlı yayında yanıt verdi. Usta, "Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı krizi 'türbülans' olarak değerlendirip "Millet İttifakı 6 Mart'ta, 2 Mart'a göre çok daha güçlü oldu" dedi.
Habertürk canlı yayınına katılan Usta, 6'lı masadaki krizin İYİ Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
"İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir... Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü."
Usta şöyle devam etti:
"Toplumun beğenisini kazanmış, popüler, icraatlarıyla göz dolduran iki belediye başkanını Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak. Vatandaş bir tanesine razıyken bir anlamda ikisi birden Sayın Kılıçdaroğlu ile bir kampanya yürütecekler ve görev alacaklar.
Hem partililerimizde hem vatandaşa çok ciddi bir güven gelmiş, ciddi bir heyecan var."
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