İYİ Parti'li Usta'dan Erdoğan'a... Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranıyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:28

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Usta, “2023 hedefleri çöp olmuştur. Milletimizin 2023’e ilişkin hayalleri, AKP hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranan bir hali var. Bu da herhalde 2023 öncesi bir seçime işarettir. Yani ‘Biz 2023’ü tutturacağız. Siz hiç merak etmeyin’ gibi bir durumu var. Herhalde ‘en iyi savunma saldırıdır’ anlayışıyla hareket ediyor” dedi.

Usta, özetle şunları söyledi:

"TAMAMEN YANLIŞ BİR TESPİTTİR"



“Cumhurbaşkanı, dünkü grup toplantısında enflasyon savunmasına geçti. Daha önceki bir açıklamasında, ‘Enflasyon gerçeğini kabul ediyoruz’ demişti. Fakat şimdi enflasyon savunmasına geçti. ‘Gelişmiş ülkelerde enflasyon 5-7 katına çıkıyor, ancak bizde o kadar da bir artış yok’ gibi bir ifade de bulunuyor. Bu, tamamen yanlış bir tespittir. Bu, enflasyonu küçümsemektir. Diğer ülkelerle nasıl emsal alındığına bakmamız lazım. Sürekli ‘Biz bir G-20 ülkesiyiz’ diyoruz, her ne kadar sıralama olarak G-20’den düşmüş olsak da. G-20 ülkelerinin 2021 yılı enflasyonlarını okuyalım; Japonya’da enflasyon 0,6, Suudi Arabistan’da 1,1, Çin’de 1,5, İsviçre’de 1,5, Endonezya’da 1,9, Fransa’da 2,8. Bizden önce Brezilya var, yüzde 10. Bizde yüzde 36,1. Ama bizden bir sonraki ülkenin enflasyonu yüzde 10. Arada bir uçurum olduğunu görmemiz lazım. Türkiye’nin enflasyonu dünyada enflasyon şampiyonudur. ‘Oralarda 5-7 kat yedi artıyor’. Şimdi enflasyon yüzde 1’den yüzde 3’e çıktı diye ‘Üç kat arttı mı’ deriz. Böyle istatistik bilimini, matematik bilimini tepetaklak edecek bir konuşma bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na yakışıyor mu?

"DEĞERİNİ KORUYAMAZSINIZ"



Artık AKP'nin meşhur yalanı haline gelen diğer bir husus daha var. Negatif faiz başka ülkelerde de var. Bizde yüzde 22 bir negatif faiz var. Negatif faiz kolay taşınabilecek bir şey değildir ekonomilerde. İç ve dış piyasadaki, vatandaştaki beklenti enflasyon daha da artacak. Nitekim sadece beklenti değil, rakamlar da onu gösteriyor. Dolayısıyla enflasyonun önümüzdeki dönemde daha kötü olacağına ilişkin bir beklenti varken politika faizini de negatifte tutuyorsanız siz, hiçbir zaman milli paranızın değerini koruyamazsınız.

"2023 ÖNCESİ BİR SEÇİME İŞARETTİR"



Erdoğan’ın ruh halini anlamak mümkün değil. Hiç aklımızda olmayan bir şeyi, en başarısız olduğu alanda sürekli beyanat veriyor. Dünkü konuşmasında yine 2023 hedeflerinden bahsetti. 2023 hedefleri çöp olmuştur. Milletimizin 2023’e ilişkin hayalleri, AKP hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranan bir hali var. Bu da herhalde 2023 öncesi bir seçime işarettir. Yani ‘Biz 2023’ü tutturacağız. Siz iç merak etmeyin’ gibi bir durumu var. Herhalde ‘en iyi savunma saldırıdır’ anlayışıyla hareket ediyor."