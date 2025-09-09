İYİ Partili Uz’dan tartışmalı maden yasasına ilişkin dikkat çeken açıklama: ‘Yasayı iktidar değil, Londra hazırladı’

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, zeytinliklerin ve tarım alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi. Sanayi Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında Londra Borsası’nın taleplerinin gündeme geldiğini söyleyen Uz, “Bu yasa iktidarın değil, Londra’nın hazırladığı bir metin. AKP sadece altına imza attı” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın temsilcilerinin de düzenleme hakkında net bilgi veremediğini aktaran Uz, “Eğer bu yasa Bakanlık tarafından hazırlanmadıysa, AKP de yalnızca imza attıysa, o halde bu talep nereden geliyor? Bunu açıklamak zorundasınız” diye konuştu.

‘TÜM TARIM ALANLARI TEHDİT ALTINDA!’

Düzenlemenin tarım, orman ve mera alanlarını ciddi tehdit altına soktuğunu vurgulayan Uz, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki tüm tarım havzaları, meralar ve orman arazileri için hızlı kamulaştırma getiriliyor. Cumhurbaşkanının oluşturacağı üst kurum, hiçbir bakanlık görüşü alınmadan ve hiçbir şarta bağlı olmadan hazine, mera ya da özel mülkiyet alanlarını kamulaştırabilecek. Üstelik bu kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı yer almıyor. Yani toprağın yüzde 80’ini yöneten kurum dışarıda bırakılıyor. Böyle bir yönetim anlayışı kabul edilemez. Bu tamamen bir işgal yasasıdır.”