İYİ Partili vekilden 'katliam yasası'na tepki: 'Vicdanlarınız o kadar mı körelmiş?'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:10

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve bu hafta komisyonda görüşülmeye başlayacak olan “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,” Türkiye’nin dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor.

Tartışmalı “ötanazi” maddesi ile sokakta sahipsiz kalan hayvanların öldürülmesinin önünü açan yasa teklifi tüm itirazlara rağmen Meclis'e sunuldu.

Teklifin 17 Temmuz’da Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlaması planlanıyor. Komisyon görüşmelerinde teklifin tüm maddeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve değişiklik önerileri tartışılacak.

Teklifin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri saat 14.00’te başlayacak.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, kanun teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özdemir, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Basın Mensupları, ekranları başında bizleri seyreden vatandaşlar ve tüm hayvan sever dostlarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, sahipsiz hayvanlar için hazırlanan kanun tasarısını değerlendirmek üzere sizlerle bir aradayım.

"KATLİAM TEKLİFİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Bu tasarı, üzülerek ifade ediyorum ki, katliam teklifinden başka bir şey değildir. Bu tasarı, üzülerek ifade ediyorum ki, katliam teklifinden başka bir şey değildir.

Sayıları milyonlarla ifade edilen sahipsiz hayvanların kısa zamanda toplanarak kısırlaştırılacağı,

Olmayan barınaklara yerleştirileceği,

Ötanazi adı altında katledileceği,

Bu düzenlemeyi yasa olarak bizlerin önüne getirdiler.

Bizlerden hayvanların vahşetle ölmesini kabul etmemiz bekleniyorsa peşinen söylüyorum ki, asla bunu kabul etmeyeceğiz. Ettirmemek için de direneceğiz. Arkadaşlar, kurt puslu havayı sever, sürülere saldırır.

Türkülere bile konu olmuştur. Yüzyıllardır devam eder. İyi de biz kurtları yok etmek için sürek avları mı düzenliyoruz? Utanılacak bir durum. Kurtları kuzulardan uzak tutan kim, köpekler değil mi? O zaman niçin öldürüyoruz?

"VİCDANEN YÜZLERİNE NASIL BAKACAĞIZ"

Bugün çocuklarımızın gözü önünde hayvanları öldürürsek, vicdanen yüzlerine nasıl bakacağız. Öldürmeyi devlet olarak meşrulaştırırsak, dağda taşta öldürmeye başlayan insanları nasıl durduracağız?

Öldürme eylemini öğrenen, canlıya karşı kin duygusu besleyen insanlar, daha sonra güçlerinin yettiği çocuk ve kadınları öldürmeye başladığında ne diyeceğiz? Bu suç sarmalı nereye kadar devam edip toplumu bozacak? Cinayetler artacak. Doğal yaşamdan habersiz, sözde siyasiler, toplum sosyolojisini bozacak olan bu tehlikeyi göremiyorlar mı? Bir kıvılcım mı başlatmak istiyorlar?

Örnek gösterilerek İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde “Yakala-Kısırlaştır-Tut-Uyut Modeli’’ uygulanmaktadır deniyor, ama uyutulan hayvan sayısını vermiyorlar.

Kuralların nasıl titizlikle uygulandığını söylemiyorlar. Çünkü gerçeklere yer verilmesi durumunda yapmadıkları, yapamadıkları ortaya çıkacak. Zaten bu yasa ile itiraf etmiş oldular.Sorunun giderilmesi elbette ki en büyük isteğimizdir. İlimle, bilimle ve vicdanla…

Ama bu hayvanları ölüme sürükleyecek bir düzenleme ile kesinlikle olmamalıdır. 2019 yılında TBMM’de oluşturulan Araştırma Komisyon raporu, bilimsel metotlarla bu sorunun giderilmesi için, yapılması gerekenleri ortaya koymuştur.

"ÇÖZÜM YÖNTEMİ DEĞİLDİR"

Hükümet edenler, milletin iradesinin ortaya koyduğu bu önerileri bir kenara atıp, çözüm olarak kendi bildiklerini okumaktan başka bir tutum ortaya koymamaktadırlar. Bu kanun, bir çözüm yöntemi değildir.

Bizler inançlı insanlarız. Bu nizamı bozacak, tahrip edecek eylemlere alet olmayız. Yedi Uyuyanlara yarenlik ederken mağaranın kapısında nöbet tutan çoban köpeği Kıtmir’in nesline neden bu zulmü reva görüyorsunuz?

Vicdanlarınız o kadar mı körelmiş? Sokak hayvanları sahipsiz değildir. Onları yaratan bir Rab vardır. Unutmayın ki cehennemde Köpekler olmayacak.

İlahi adaletten de mi çekinmiyorsunuz? Yarın Hakkın Divanına Varınca, Süleyman’dan Hakkın Alır Karınca" söylemini İktidar mensupları çok çabuk unutmuş anlaşılan.

"KATLİAM VESİKASIDIR"

Son söz olarak; bu teklif, katliam vesikasıdır. Doğal hayata ve yaşama hakkına açık bir saldırıdır. Tüm gücümüzle kanunlaşmasına karşı çıkacağız.

Şayet, saygı değer Vekillere sesleniyorum, bu yasayı onaylarlarsa, Allah’ın yarattığını öldürdüğünüzde hiçbir zaman artık Yüce Meclis’e bir daha YÜCE diyemeyeceğiz bunu unutmasınlar.

Komisyonda, Genel Kurul’da, sokaklarda, dağlarda, ormanlarda, hayatın olduğu her noktada, bu vahşetin karşısında olacağımızı sizlerin aracılığı ile kamuoyuna ilan ediyorum."

Öte yandan kanun teklifine karşı çıkan hayvan hakları örgütleri şunlar: