İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 23:44
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
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İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKENT A.Ş.'nin personellerinin belediyeye ait evrakları seçim öncesi yaktıklarını iddia ettiği bir video paylaştı.

Söz konusu videoda bir personelin 'ORKENT bütün projeleri yakıyor' dediği anlar kameralara yansıdı.

Yılmaz söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz?

Bu evrakları neden ateşe attınız? Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var?

Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var? Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz?

Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor."


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