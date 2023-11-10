İYİ Partli Özlale: Yargıda darbe oluyor!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:06

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:06

İYİ Parti İzmir Başkanlığı, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesi sonrası kapatılacağı konuşulan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale’nin katılımıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikleri girişinde yapılan basın açıklamasında İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti ilçe başkanları, sağlık emekçileri ve vatandaşlar yer aldı.

“DEVLET HASTANELERİNİN RANT UĞRUNA KAPATILMASINA ŞİDDETLE İTİRAZ EDİYORUZ”

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve diğer devlet hastanelerinin kapatılmamasını ve depreme dayanıklı hale gelmesi için güçlendirme yapılması gerektiğini belirten Ümit Özlale, “Burada insanlar gelip tedavi oluyordu. Esnaf buradaki ekosistem üzerinden kendi evine ekmek götürüyordu. Sağlık çalışanları bütün düzenini buna göre kurmuştu. Bütün itirazlara rağmen artık dünyada çağdışı sayılan şehir hastanesi için hastamızı, sağlık emekçimizi ve esnafımızı kurban verdik. Burada kapatılan devlet hastanelerin çok önemli rolü var. Burası bölge halkına sağlık hizmeti veriliyor. Eğer depreme dayanıksızsa yapılması gereken daha da güçlendirilmesidir. Bütün dünya küçük ve orta ölçekli hastanelere gidiyor. Bizler sağlık çalışanlarını, hastane etrafındaki esnafı, eczaneleri düşünmek zorundayız. 77 yaşındaki babam buraya yürüyerek gelecekken artık 25 kilometre uzaklıkta her gün bir sürü altyapı problemini üzülerek okuduğumuz Bayraklı Şehir Hastanesi’ne gitmek zorunda kalıyor. Devlet hastanelerinin rant uğruna kapatılmasına şiddetle itiraz ediyoruz. Vatandaşlarımız için, hasta yakınları, sağlık emekçileri için esnaf için itiraz ediyoruz. Bozyaka Devlet Hastanesi başta olmak üzere devlet hastanelerin kapatılmasına bir rant uğruna kurban edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuyu daha önce mecliste gündeme getirdim, gündemde tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HALK SAĞLIĞI OLUNCA BÜTÜN PARTİLERİN BİR ARAYA GELMELİ”

Siyasi partilere de çağrıda bulunan İYİ Partili Özlale, “Konu halk sağlığı olunca bütün partilerin bir araya gelmesi lazım. Tüm partilere seslenmek istiyorum. Burada vatandaşların sağlığı söz konusu, sağlık emekçilerin rahatı söz konusu. Esnafımızın eve ekmek götürebilmesi söz konusu. Gelin bütün dünyada rafa kaldırılmış olan, hiçbir işlevi olmayan hele Türkiye’de iktidarın yakınlılarına rant sağlama dışında hiçbir işe yaramayan şehir hastanelerinden vazgeçelim. Bozyaka başta olmak üzere bütün devlet hastanelerini güçlendirelim ve yaşatalım. Burası eskiden olduğu gibi bölge halkına hizmet etmeye devam etsin. Esnafımız para kazanmaya devam etsin. Sağlık emekçileri düzenlerini bozmak zorunda kalmasın” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRE DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hastanenin güçlendirilerek hizmete devam etmesine ilişkin kararına destek veren Özlale, “İzmir Büyükşehir Belediyesi aslında bir plan çerçevesinde buranın güçlendirilerek daha da büyütülerek İzmir’de devam etmesini onayladı. Sonuna kadar destekliyoruz. O yüzden bizim burada özellikle büyükşehir meclisinde üyesi olan bütün partiler olarak Bozyaka olmak üzere devlet hastanelerini sahip çıkmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 10’u şehir hastanelerine gidiyor. Şehir hastaneleri defalarca depreme karşı güçlendirilmek zorunda kaldı. Geçenlerde su bastı. Bir sürü altyapı problemi var. Burası halk sağlığı meselesidir. Tüm partililer duyarlı olmalıdır” dedi.

“YARGIDA DARBE OLUYOR”

İYİ Partili Özlale, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yargıtay’ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına değerlendiren Özlale, “Yargıda bir darbe olmaktadır. Bu artık Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın doğru ya da yanlış olduğu meselesi değildir. Bu artık bir mahkemenin verdiği karara uymama meselesidir. Bu tamimiyle yargı darbesidir. Dün Yargıtay binasına giderek protesto etmiştik. Yargıtay’ın verdiği bu kararı şiddetle protesto ediyorum. Bugün Türkiye’de hukuk sağlık, eğitim gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu temel yapı taşları sarsılmaktadır, yıkılmaktadır. İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz” dedi.