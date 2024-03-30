İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

İzmir’de, her gün binlerce kişinin kullandığı, şehir içi ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyo Sistemi’nde (İZBAN) gün içerisinde teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı yolcuların trenden inerek raylarda yürüdüğü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çektiği görüldü.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:44
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İZBAN’da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolculara zorlu anlar yaşattı.

Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.

Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı.

Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.


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