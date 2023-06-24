İzBB, Adıyaman’a ikinci konteyner kenti kurdu

Yayınlanma: 24.06.2023 - 18:29

Güncelleme: 24.06.2023 - 18:29

Adıyaman’da kurduğu 700 kişilik konteyner kenti Nisan ayında depremzedelerin hizmetine sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada kurduğu ikinci konteyner kenti de Kurban Bayramı’na yetiştirdi. 163 yaşam konteyneri, 2 konteynerden oluşan birleştirilmiş kütüphane, 2 konteynerden oluşan birleştirilmiş Kadın Dayanışma Merkezi ile 1 eğitmen odası, 2 konteynerden oluşan birleştirilmiş Çocuk Evi ile 2 etüt sınıfı, 2 konteynerden oluşan birleştirilmiş sosyal tesis, 1 revir, 6 çamaşırhane olmak üzere toplam 180 birimi içeren konteyner kent Adıyaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole dayanarak yetkililere teslim edildi.

Depremzedelerin bayrama geçici yuvalarında girecekleri müjdesini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgede ihtiyaç kalmadığında, bir afet halinde kullanılmak üzere tüm konteynerler ve malzemelerin İzmir'e getirilerek envanterde tutulacağını söyledi.