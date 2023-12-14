İzBB, çocuk dostu kent için UNICEF ile protokol imzaladı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çocuk dostu kent hedefi doğrultusunda çalışan, çocukların aktif yurttaşlık temeliyle yerel yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için Çocuk Belediyesi’ni hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile protokol imzaladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek, çocuklara, gençlere ve dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlayacak çalışmaları içeren protokolün imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, UNICEF Türkiye Program Uzmanı Gökçen Yılmaz Tokgöz, UNICEF Türkiye Sosyal Politika Sorumlusu Görkem Güner, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi Şube Müdürü Uğur Özyaşar katıldı.

SOYER: BU ANLAŞMADAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF arasında imzalanan protokol ile UNICEF özellikle Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü ile yakın temas içerisinde çalışmalar yürütecek. Protokolle verdikleri hizmetlerin daha da büyüyeceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizleri ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü var. Çocuk konusuna çok önem veriyoruz. Sadece eğitim anlamında değil, çocuk hakları, günlük hayatları anlamında da birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar çocukların geleceği açısından çok faydalı olacak. Biz Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü’nü kurduğumuzda Türkiye’deki diğer kentlere de rol model olmak istedik, amacımız buydu. Seferihisar Belediye Başkanlığım döneminde UNICEF ile çalışmalar yapmak istemiştim. Bu anlaşmanın imzalanmasından çok büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

MARCHİ İZMİR’İ YAKINDAN TAKİP ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

İzmir’in Çocuk Belediyesi’ni yakından takip ettiklerini ve bu konuda İzmir’in rol model oluşturduğunu söyleyen UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, “Çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel organize oldu. Ekibiniz çok güzel çalışıyor. Kamu ve özel sektörü bir araya getirip genç insanlara daha fazla istihdam yaratmak için çalışmalar yapıyorsunuz” diye konuştu.

PROTOKOLLE NE AMAÇLANIYOR?

2025 yılına kadar yürütülecek çalışmalar ile birlikte;