İzBBŞT şehit yakınları ve gaziler için sahne aldı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:01

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde düzenlediği özel gösterimde gazileri ve şehit yakınlarını ağırladı. Şehir Tiyatroları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan tiyatro gösteriminde İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel sahnelenmeye başlanan “Benim Naçiz Vücudum” adlı belgesel oyun sahnelendi.

İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ndeki tiyatro gösterimine İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şehit ve gazi derneklerinin üyeleri katıldı. Oyundan önce dernekler adına İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile oyunun Müzik Direktörü Cem İdiz’e çiçek takdim edildi.

Duygu dolu anlara sahne olan oyundan sonra Şehir Tiyatroları oyuncularının performansı ayakta alkışlandı.