İzBBŞT şehit yakınları ve gaziler için sahne aldı
İzmir Şehir Tiyatroları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümüne özel gaziler ile şehit yakınlarına “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyunu sahneledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde düzenlediği özel gösterimde gazileri ve şehit yakınlarını ağırladı. Şehir Tiyatroları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan tiyatro gösteriminde İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel sahnelenmeye başlanan “Benim Naçiz Vücudum” adlı belgesel oyun sahnelendi.
İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ndeki tiyatro gösterimine İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şehit ve gazi derneklerinin üyeleri katıldı. Oyundan önce dernekler adına İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile oyunun Müzik Direktörü Cem İdiz’e çiçek takdim edildi.
Duygu dolu anlara sahne olan oyundan sonra Şehir Tiyatroları oyuncularının performansı ayakta alkışlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı