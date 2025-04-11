İZDENİZ’in uluslararası hat sayısı artıyor

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:48

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:48

Ege’nin iki yakası arasında dostluğu, sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği AŞ) tarafından yapılan İzmir- Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız seferleri de eklendi. TURYOL iş birliğiyle 16 Nisan’da başlayacak Çeşme - Sakız seferleri için bilet satışları başladı. Çeşme Ulusoy Limanı’ndan hareketle konforlu gemilerle yaz boyunca her gün yapılacak seferler hava şartlarına bağlı olarak yarım saat sürecek.

FİYAT TARİFESİ

Yetişkinler için gidiş – dönüş biletler 50 Euro olarak belirlendi. Çeşme – Sakız tek yön 40 Euro, Sakız – Çeşme tek yön ise 30 Euro. 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş – dönüş 35 Euro, Çeşme – Sakız tek yön 30 Euro, Sakız – Çeşme tek yön ise 25 Euro. 0-6 yaş için ise gidiş dönüş 25 Euro, Çeşme – Sakız 20 Euro, Sakız – Çeşme 20 Euro ücret ödenecek.

SEYAHAT İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Sakız Adası’na kapı vizesi ve Shengen vizesi ile geçiş yapılabiliyor. Yeşil pasaportlu vatandaşlar, vizesiz geçişten yararlanıyor. Pasaport geçerlilik süresinin en az 90 gün olması gerekiyor. 7 yaşından büyük her Türk vatandaşının, yurt dışı harcını ödemesi gerekiyor. Harç bedelinin yolculuk öncesi anlaşmalı bankalardan veya online olarak yolcu tarafından ödenmesi isteniyor.

MİDİLLİ TURLARI DA HAZİRANDA BAŞLIYOR

İzmir-Midilli gemi turları kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’na özel 17 Mayıs Cumartesi ve 6 Haziran Cuma günü için özel sefer düzenlenecek. İzmir-Midilli hattında düzenli seferler ise 20 Haziran’da başlayacak.