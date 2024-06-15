İZDENİZ’in Yaz Seferleri başlıyor

Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:33

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:33

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, İzmir’in sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik gemi seferleri, bu yıl Kurban Bayramı tatilinde başlayacak. İlk seferler, bayramın ikinci günü 17 Haziran’da yapılacak; 18 Haziran ve 19 Haziran’da da devam edecek. Yaz Seferleri, bayram sonrası cumartesi, pazar günleri ve resmi tatillerde hava ve deniz koşullarına bağlı olarak 8 Eylül'e kadar sürecek. Konak, Karşıyaka ve Güzelbahçe iskelelerinden Urla, Mordoğan ve Foça ilçelerine düzenlenecek yaz seferlerine bu yıl tekrar Güzelbahçe – Foça seferleri de eklendi. Geçtiğimiz yıllarda tek iskeleden yapılan Yaz Seferleri bu yıl gidiş ve dönüşlerde hem Karşıyaka hem Konak iskelelerine uğrayacak. Mordoğan, Urla ve Foça'ya gitmek isteyenler hem Konak'tan hem de Karşıyaka'dan seferlere katılabilecek.

SEFERLER SABAH OLACAK

Karşıyaka kalkışlı Karşıyaka-Konak-Mordoğan seferi, 08.10’da başlayacak ve 08.30’da Konak’tan hareket ederek yola çıkacak. Dönüş ise 19.00’da olacak. Konak kalkışlı Konak-Karşıyaka-Foça seferi 08.10’da Konak’tan, 08.30’da ise Karşıyaka’dan hareket edecek. Dönüş ise 18.30 olarak belirlendi. Karşıyaka kalkışlı Karşıyaka-Konak-Urla seferinde Karşıyaka’dan kalkış 08.20, Konak’tan hareket 08.40 olarak belirlendi. Urla’dan dönüş ise 19.00. Güzelbahçe-Foça seferi ise 09.15 Güzelbahçe kalkışlı olacak. Foça’dan kalkış ise 18.30.

ÖNDEN BİLET SATIŞI OLMAYACAK

Gemilere biniş, İzmirim Kart ve temassız özellikli banka/kredi kartları ile yapılabilecek. Önceden bilet satışı olmayacak. Gemi kapasitesi kadar yolcu (azami 400 kişi) alınacağı için seferlere katılmak isteyenlerin, seyahatten en az yarım saat önce iskelelerde olması gerekiyor. Yaz seferlerinde 120 dakika içinde ücretsiz aktarma kuralı geçerli olmayacak. “Özel Sefer” kapsamındaki seferler, 7 yaş üstü tüm yolcular için ücretli olacak.

ÜCRET TARİFESİ

Konak - Karşıyaka - Foça seferi, tek yön 150 TL

Karşıyaka - Konak - Mordoğan seferi, tek yön 120 TL

Güzelbahçe - Foça seferi, tek yön 75 TL

Karşıyaka - Konak – Urla seferi, tek yön 75 TL

Foça'dan, Güzelbahçe İskelesi’ne dönüş yapacak yolcuların, Foça İskelesi’nde İZMİRİM KART ile ödeme yapması gerekiyor. Foça İskelesi’nde İzmirim Kartları ile 150 TL ödeme yapacak yolcular, Güzelbahçe İskelesi’nde kartlarını iade validatörüne okuttuklarında 75 TL kartlarına geri yüklenecek. Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde para iadesi yapılamayacak.

8 Eylül’e kadar devam edecek yaz seferlerinin gün ve saat bilgileri, www.izdeniz.com.tr adresinden görülebilir.