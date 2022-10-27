İZELMAN anaokullarının sayısını arttırıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:16

Kent merkezi dışında Dikili, Kemalpaşa, Beydağ ve Aliağa’da da hizmet veren toplam 12 İZELMAN Anaokulu 2022-2023 eğitim-öğrenim döneminde ebeveynlerin öncelikle tercih ettiği anaokulları arasında yer aldı. Erken çocukluk döneminde erişilebilir eğitim hizmeti sunan İZELMAN Anaokulları, sadece belediye personeline değil tüm İzmirlilere hizmet veriyor.

"Doğru eğitim" hedefiyle yola çıkan İZELMAN Anaokulları, 2-6 yaş arasındaki çocukları, okul öncesi programlarının yanı sıra sosyal etkinlik programları ile de destekleyerek özgüvenli ve kendilerini doğru ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine öncülük ediyor.

750 ÇOCUĞA EĞİTİM VERİYORUZ

Yaklaşık 110 personel ile anaokullarında hizmet verdiklerini ifade eden İZELMAN A.Ş Genel Müdürü Burak Alp Ersen, “12 farklı şubede 750 öğrenciye eğitim veriyoruz. 18 - 72 aylık çocuklarımızı okullarımıza kabul ediyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’in göreve başlamasının ardından birlikte 7 şubeyle hizmet veren İZELMAN Anaokullarını, ilk etapta 12 şubeye çıkardık. Hedefimiz ise Cumhuriyetimizin 100. Yılında minimum 20 sayısına ulaşmak. Özellikle kırsalda hemşerilerimizin ve personelimizin okula ulaşabilecekleri olanakları sunmak istiyoruz” dedi.

DOĞA, TARIM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ESASLI EĞİTİM REHBERİ

Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir hedefini rehber aldıklarını söyleyen Ersen, “Bu yıl hedefimiz olanaklarımız ölçüsünde daha çok çocuğa ulaşıp onlara erişilebilirlik ve temiz enerji gibi konuları aktarmak. Tüm bunları yaparken belediyemizin kaynaklarından da yararlanıyoruz. Örneğin İzdoğa ile Doğa Okuryazarlığı programını başlattık. Burada çocuklara doğadan öğrenmeyi, kır kent ilişkisini öğretiyoruz. Can Yücel Tohum Merkezi’nde Sağlıklı Yemek Atölyesi düzenliyoruz. Sasalı Tarım Gelişim Merkezi’nde topraksız tarım, dikey tarım, yağmurlama ve kompost yapım atölyeleri düzenliyoruz. Biz sadece ebeveynleri istediği için değil doğaya zararlı olduğunu bildiği için hareketlerini kontrol eden öğrenciler yetiştiriyoruz” dedi.

AİLELER GÖZÜ KAPALI ÇOCUKLARINI EMANET EDEBİLİR

4 yaşındaki oğlunu EVKA-2 İZELMAN Anaokullarına gönderen Pelin İleri, “Buradan çok memnunuz. Zaten onun öncesinde iki ablası da buradan mezun oldu. Evde çocuklara eğitim anlamında hiçbir şey veremiyoruz. Burada el becerileri gelişiyor, resim yapıyorlar. Uyku saatleri düzenli ve çok fazla artı yanı var. Bunu zaten çocuk üzerinde gözlemleyebiliyoruz. Aileler gözü kapalı güvenip çocuklarını emanet edebilir” dedi.

Öğretmenlerinden yöneticilerine kadar çok merhametliler

İki çocuğunu da İZELMAN okullarıyla büyüttüğünü ifade eden Merve Kurtuluş, “Öğretmenlerinden yöneticilerine kadar çok merhametliler. Benden sonra anne gibi ilgilenen insanları görmek beni duygulandırıyor. Ben bu konuda çok rahatım. En ufak bir problemde ben gelene kadar yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Eğitim konusunda da ilerideler. Oğlum birinci sınıfta çoğu konulara şuanda hakim. Eğitim anne babada başlar ama buradan çok şeyi kapıyorlar. İZELMAN Anaokuluna gittikten sonra çocuklarımın doğaya olan farkındalığı arttı. Hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiğini bile okuldan öğrendi” şekline konuştu.

2023’DE 20 OKUL DEVREDE OLACAK

Tecrübeli eğitim kadrosu ile Balçova, Evka-2, Evka-4, Girne, Buca, Güzelyalı, Dikili, Beydağ, Aliağa, Bornova, Görece, Kemalpaşa bölgelerinde hizmet veren okulları, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı kapsamında 2023 yılında Gaziemir, Tire, Torbalı, Kiraz, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen’de açılacak.