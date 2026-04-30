İzgü kardeşlere Cumhuriyet onur üyeliği

30.04.2026 04:00:00
Yusuf Körükmez
Muzaffer İzgü’nün kızları Nevin ve Sevin İzgü’nün tüm mal varlıklarıyla telif haklarını Cumhuriyet Vakfı’na bağışlamasının ardından iki kardeşe Vakıf Danışma Kurulu Onur Üyeliği verildi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Muzaffer İzgü’nün kızları Nevin ve Sevin İzgü, tüm mal varlıklarıyla İzgü’nün telif ödemelerini Cumhuriyet Vakfı’na bağışlamasının ardından iki kardeşe Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Onur Üyeliği verildi. İzgü kardeşlere plaketlerini Ege Bölge Temsilcimiz Mehmet Şakir Örs takdim etti.

Gazetemizin İzmir bürosunda yapılan etkinlikte Örs, “Muzzafer İzgü, Cumhuriyet ile birlikteliği çok güçlüydü. İzgü kardeşlerin bağışı çok anlamlı oldu. Onların anısına yapılacak en güzel armağan” dedi.

Kardeşlerden Sevim İzgü ise “Babam Cumhuriyet ile çok iç içeydi. Biz de öyle büyüdük. Cumhuriyet okumadığımız günlerde eksikliğini hissediyoruz. Hemen gidip bir gazete alıyoruz. Gazetemiz yaşamalı” ifadelerini kullandı.

