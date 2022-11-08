İZKİTAP 375 bin kitap tutkununu ağırladı

08 Kasım 2022 Salı, 14:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen İzmir’in yeni kitap fuarı İZKİTAP, 28 Ekim – 6 Kasım 2022 tarihlerinde imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerle birbirinden değerli yazar ve çizeri okurlarıyla buluşturdu. Cumhuriyet Kitap’ın da stand ve yazarlarıyla katıldığı İZKİTAP, 10 gün boyunca 375 bin 620 ziyaretçiyi ağırladı.

İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren fuara gelen kitapseverler, 10 gün boyunca 800’ü aşkın imza etkinliği ve 80’e yakın söyleşi ile sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buldu. Kitapseverler, yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını alırken çocuklar ve gençler ise okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına, çizgi roman ve manga gibi eserlere ilgi gösterdi.

ÇOK SAYIDA YAZAR İZKİTAP’TAYDI

Onur konuğunun Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olduğu fuar boyunca; aralarında Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu, Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Ahmet Şık, Ahmet Uhri, Ali Ekber Yıldırım, Altan Öymen, Aytunç Erkin, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Buket Uzuner, Bülent Emrah Parlak, Can Yılmaz, Canan Tan, Cenap Güven, Cihan Demirci, Elise Kova, Enver Aysever, Erol Mütercimler, Feyyaz Yiğit, İhsan Eliaçık, İnci Aral, İlker Başbuğ, Nasuh Mahruki, Nihat Özdal, Mine Kırıkkanat, Mine Özbek, Mustafa Balbay, Murat Ağırel, Murat Menteş, Ozan Bingöl, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Suat Çağlayan, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Timur Soykan, Tuna Kiremitçi, Umay Umay, Umut Sarıkaya, Üstün Dökmen, Yılmaz Aslantürk, Zafer Algöz, Zeynep Oral gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, okurlarıyla bir araya geldi.

GÜRSEL: İYİ Kİ İZMİR VAR, İYİ Kİ KİTAPLAR VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Kitapları okuyan ve yazanları desteklemek için, İzmir’i büyük bir düşünce meydanı haline getirmek istiyoruz. Bu fuar aslında bu gayretin sonucu. Yayıncılık sektörümüzü bütün bileşenleriyle İzmir’de buluşturan bu fuar sayesinde, düşüncenin ve sanatın kalbi yine İzmir’de atıyor” dediği onur konuğu Nedim Gürsel’in “Sadece bana bu onuru verdiği için değil beni sizlerle buluşturduğu için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İyi ki İzmir var, iyi ki kitaplar var” ifadelerini kullandığı, Ahmet Ümit’in “İzmir’de efsanevi bir kalabalık karşıladı beni. Bu bir imza günü değil, gerçek bir edebiyat mitingi” diyerek okurlarına teşekkür ettiği İZKİTAP, büyük ilgi gördü.