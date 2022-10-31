İZKİTAP hafta sonu 10 binlerce kitapseveri ağırladı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:03

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, ilk üç gününde çocuğu genci, öğrencisi yetişkini 10 binlerce İzmirliyi ağırladı. İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren ve 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuara gelen kitapseverler, sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buldu. Hafta sonunu fırsat bilerek kitap fuarını ziyaret eden her yaştan İzmirli, gün boyu yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını aldı. Çocuklar ve gençler ise ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına ilgi gösterdi. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri de büyük ilgi görüyor. Ayşe Kulin, İnci Aral, Üstün Dökmen, Saygı Öztürk, Elisa Kova gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, okurlarıyla buluştu.

DÖKMEN: CUMHURİYET OLMASAYDI BU SALONDA HANIMEFENDİLER OLAMAZDI”

İZKİTAP’a “Palandöken’den İzmir’in Dağlarına” adlı Epsilon Yayınevi tarafından düzenlenen söyleşi ile konuk olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Üstün Dökmen, geçmişimizi, tarihimizi ve değerlerimizi korumamız gerektiğini, bu değerlerden en önemlisinin Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet ve onun kazanımları olduğunu söyledi. Bu değerleri akılla ve yürekle korumamız gerektiğini vurgulayan Dökmen, “Cumhuriyetin getirdiği temel ögelerin yanında bir de yan kazanımlar var. Cumhuriyet, aklın intizamıdır. Cumhuriyette kadın erkek eşittir. Cumhuriyet kadınsız olmaz. Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Kız çocuğuna, kadına değer verdi. Dünyada bir kız çocuğunun elinden tutup ciddi toplantılara giden ilk devlet başkanıdır ve dünyada bir eşi daha olmamıştır. O çağda kız çocuğunun pek çok ülkede önemli bir yeri yoktur. Eğer Cumhuriyet olmasaydı bu salonda hanımefendiler olamazdı. Bunlar küçük ayrıntı olarak görünebilir, ancak çok önemlidir” dedi.

ÜSTÜN DÖKMEN BÜYÜK TARRU’U ANLATTI

Dökmen, sözlerine, Büyük Taarruz ile ilgili bir anı ile devam ederek, “Büyük Taarruz’a başlamadan Afyon Kocatepe’de yani 26 Ağustos günü, Atatürk, ‘15. Gün İzmir’e gireriz’ dedi. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları akşam yemeği yiyorlardı, bir yakını şaka yapmak istedi, ‘Paşam, sen Kocatepe’den taarruza kalktığımızın 15. günü İzmir’e gireriz demiştin, 14. gün girdin, bir günlük hesap hatası yaptın’ diyor. Mustafa Kemal Paşa ise ‘O benim hatam değil, askerlerimin hatası; ben onlara arkalarından sürekli haber gönderip yarımşar saat uyuyup düşmanı öyle izlemelerini söyledim. Beni dinlemediler, dinleseler 15. gün girerlerdi İzmir’e. Afyon-İzmir yolunun hakkı 15 gündü’ yanıtını veriyor. Değerli dostlar, siz 15 günlük yolu ayağındaki çarıkla savaşarak 14 günde alanların torunlarısınız. Bunun farkında mısınız? İzmir’e doğru giden bu subayların bir hayalleri vardı, İzmir’e girelim Kadifekale’ye çıkalım, körfeze doğru bir çay içelim. Başka hiçbir beklentisi yok. Ülkeyi işgalden kurtarmış yol boyunca çoğu şehit olmuş, ulaşanlar da ulaşamayanlar için bir bardak çayı şeker olmadığı için bir kuru üzümle içerler, çünkü Osmanlı’da şeker fabrikası yok. İlk şeker fabrikamızı Cumhuriyet yaptı. Bu da çok önemlidir” diye konuştu.

"TÜRKİYE’DE OKURLARLA BULUŞMAK MUTLULUK VERİCİ"

Bilim Kurgu ve Fantastik, Edebiyat, Roman kategorilerinde eserler yazan USA Today’in en çok satan yazarı Elise Kova, Yabancı Yayınevi tarafından düzenlenen “Fantastik Gezgin: Fantastik Dünyalar Yazmak” başlıklı söyleşide, okuyucuları ile buluştu. Derin duygularla dolu fantezi dünyalarının hikayelerini anlatmaktan hoşlandığını ifade eden Elise Kova, salonu dolduran ve çok büyük kısmı gençlerden oluşan okuyucularına, “Ateş Düşüyor, Hava Uyanıyor, Toprağın Sonu” gibi başlıca eserlerinin ortaya çıkış öyküsünü, karakterlerini, para biriminden yaşam biçimine kadar eserlerindeki fantastik dünyaları nasıl oluşturduğunu anlattı. Kova, “Herkes çok güzel ve yıllardır tanıyormuş gibi hissettiğim okuyucularla tanışmak harika” diyerek Türkiye’de okurları ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sakin Kitap tarafından düzenlenen ve Özgür Özgülgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yeme ve İçmenin Kültür Tarihi” isimli panelde, konuşmacılar Nedim Atillla, Mert Hüseyin Doğan ve Ahmet Uhri, ziyaretçilerle buluştu. 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 20.00’a kadar açık olacak İZKİTAP, söyleşiler ve imza günleri ile yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek.

FUARA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN EK SEFERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin fuarizmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan her 25 dakikada bir sefer düzenleniyor. Okullardan öğrenciler de servislerle İZKİTAP’a ulaşabilecek.