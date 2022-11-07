İZKİTAP on binlerce kitapseveri ağırladı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından fuarizmir’de düzenlenen İZKİTAP – İzmir Kitap Fuarı sona erdi.

Yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren fuara gelen yurttaşlar, sevdikleri yazarları görüp kitaplarını imzalatma ve sohbet etme fırsatı buldu. Cumhuriyet Kitap stantında da gazetemizin değerli yazarları da okurlarıyla bir araya geldi.

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri de büyük ilgi görürken uzun kuyruklar oluştu. Birbirinden değerli çok sayıda yazar da imza günleri ile okurlarıyla buluştu.

250’ye yakın yayınevi, kurum ve sivil toplum kuruluşun yer aldığı İZKİTAP’da 800’e yakın yazar, imza etkinlikleri ile kitapseverlerle bir araya gelirken farklı konularda söyleşiler de gerçekleştirildi.