İzlanda'dan Türkiye açıklaması: NATO üyeliği talepleri mantıksız
İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini geciktirmesini ve taleplerini "mantıksız" bulduğunu duyurdu.
İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Katrín Jakobsdóttir, artan enerji fiyatlarının ülkesini etkilemediğini, kışı rahat geçireceklerini söyledi.
Jakobsdóttir, "Jeotermal ısıtmalarımız var, bu nedenle İzlanda'daki insanların ısınma maliyetleri konusunda endişelenmesine gerek yok" dedi.
İklim değişikliğine dikkat çeken Jakobsdóttir, ülkesinde iklim değişikliğinin insanların yaşamlarını birçok şekilde etkilediğini dile getirdi.
Jakobsdóttir, balıkçılığın azalması, deniz seviyesinin yükselmesi ve ısınmasından endişe duyduğunu belirterek, "İklim değişikliğinin etkilerini denizlerin ekosistemlerinde görüyoruz ve bunu eriyen buzullarda da çok net görüyoruz" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ UYGUN DEĞİL"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine değinen Jakobsdóttir, her iki ülkenin de NATO'ya katılmasını desteklediklerini aktardı.
Jakobsdóttir, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini geciktirmesini ve taleplerini "mantıksız" bulduğunu söyledi.
Jakobsdóttir, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı şartlarını açıklayınca bunların uygun olmadığını düşündüm. NATO ile çok yakın işbirliği içinde olan bu tür ülkeler için üyelik şartı olarak başka şeyler konabilir" dedi.
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