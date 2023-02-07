İzmir 112, Kahramanmaraş'ın çağrılarını karşılıyor
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinin tüm acil çağrıları, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından karşılanmaya başlandı.
İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi, Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezinin tüm acil çağrılarını karşılamaya başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Depremde enkaz altında kalan vatandaşların daha hızlı kurtarılması için lütfen İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere meşgul etmeyin" denildi.
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