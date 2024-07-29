İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:19
İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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