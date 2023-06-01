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İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 18:36
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottu durdurup 11 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilesi üzerine de Sahil Güvenlik botu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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